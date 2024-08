Amaranth, la nuova discepola di Agatha Harkness e Scarlet Witch

Amaranth, personaggio creato dall’artista superstar Jen Bartel per il programma di copertine variant New Champions dello scorso anno, farà il suo debutto nell’universo in SCARLET WITCH #6 del prossimo novembre.

Lo scrittore Steve Orlando e l’artista Lorenzo Tammetta introdurranno il personaggio come un’ex protetta di Agatha Harkness che ora cerca l’aiuto di Wanda per svelare il suo oscuro passato e controllare i suoi emergenti doni magici. Amaranth è l’ultimo dei New Champions la cui storia verrà raccontata nelle pagine di un fumetto, e altri debutteranno nei prossimi mesi! Maystorm, creata da Peach Momoko, è diventata la co-protagonista di ULTIMATE X-MEN, mentre Fantasma, creata da Luciano Vecchio, è pronta a debuttare nel prossimo GHOST RIDER: ROBBIE REYES SPECIAL. Molti altri di questi nuovi personaggi (Liberty, Moon Squire, Cadet Marvel, Titan e Hellrune) hanno poi fatto il loro debutto nell’ultimo arco narrativo di SPIDER-WOMAN.

Oggi, i fan possono vedere Amaranth in tre nuovissime copertine di SCARLET WITCH #6, tra cui la copertina principale di Russell Dauterman che presenta anche Agatha, una copertina in foil di Meghan Hetrick, una splendida opera di Iván Talavera e una variant cover di Leirix che sarà disponibile anche come variant cover vergine.

Arriva Amaranth! Scarlet Witch assume una nuova misteriosa allieva, su richiesta di Agatha Harkness. Ma da dove viene la giovane maga nota come Amaranth? E cosa può aver spinto Agatha a rinunciare alla possibilità di farle da mentore?

Steve Orlando ha parlato così del nuovo arrivo:

“Da quando ha debuttato nella splendida variant cover di Jen Bartel, Amaranth mi ha sempre incuriosito. Chi era? Qual era la sua storia, anzi, il suo mistero? Così, quando si è presentata l’occasione di portarla in SCARLET WITCH ed esplorare queste domande con il resto del team creativo, ho colto la palla al balzo Far passare Amaranth attraverso l’Ultima Porta ci dà la possibilità di sconvolgere le dinamiche di Wanda con uno scenario in cui Wanda si trova di fronte a un essere potente e misterioso che fatica a capire, un’inversione delle sue stesse dinamiche all’inizio della sua vita. I doni unici di Amaranth fanno pensare a una discendenza di buon auspicio e a un potere impressionante, ma la sua vita si è tinta di tragedia. Forse non c’è nessuno nell’Universo Marvel che possa aiutarla, ma se ce ne fosse uno, sarebbe Scarlet Witch“.