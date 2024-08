Fantasma, un nuovo Spirito della Vendetta in Ghost Rider: Robbie Reyes Special

Per celebrare il Mese dell’Identità ispanica e latino-americana, la Marvel metterà in luce l’emergente Spirito della Vendetta Robbie Reyes in GHOST RIDER: ROBBIE REYES SPECIAL #1. Questo one-shot sarà l’ appuntamento più recente della linea MARVEL’S VOICES e metterà in luce i creatori e la cultura ispanica e latino-americana in tre storie ricche di azione.

In vendita da ottobre, GHOST RIDER: ROBBIE REYES SPECIAL #1 sarà scritto e disegnato da una serie di talenti acclamati e stelle nascenti, tra cui il ritorno del co-creatore di Robbie Reyes, Felipe Smith! Robbie Reyes, il focoso road racer di East Los Angeles, ha debuttato 10 anni fa in ALL-NEW GHOST RIDER #1, dove è stato inghiottito dalle fiamme dell’inferno e gli sono stati conferiti nuovi e fantastici poteri! Da allora, è diventato uno dei Ghost Riders più iconici dell’Universo Marvel e un membro importante degli Avengers.

Rev your engines and get ready to ride! ‘Ghost Rider: Robbie Reyes Special’ #1, the latest installment in the ‘Marvel’s Voices’ line, arrives this October to celebrate Hispanic & Latin American Heritage Month. See Robbie put vengeance into overdrive in these three tales 🧵 pic.twitter.com/aBfoSqvpB8 — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) July 18, 2024

In questi nuovi entusiasmanti racconti, scoprite quanta strada ha fatto Robbie mentre mette in moto la vendetta! Inoltre, GHOST RIDER: ROBBIE REYES SPECIAL #1 conterrà la prima apparizione in assoluto di Fantasma, il nuovissimo Ghost Rider creato da Luciano Vecchio per il programma di copertine variant dei New Champions dello scorso anno.

Oggi i fan possono vedere tutte e tre le copertine di GHOST RIDER: ROBBIE REYES SPECIAL #1, tra cui la copertina principale realizzata dall’artista superstar Humberto Ramos, una variant cover mozzafiato realizzata dal nuovo arrivato in casa Marvel Comics J. Gonzo e una copertina che mette in risalto Fantasma realizzata da Gerardo Sandoval.

🔥 Witness the thrilling debut of Fantasma by writer @misty_flores and artist @Janbazaldua67! Meet Isabella “Izzy” Alvarez, a Colombian roller derby champ with a cursed secret, as she teams up with Robbie against a horde of Hellhounds. pic.twitter.com/ebl8NaVq0e — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) July 18, 2024

Ecco cosa possono aspettarsi i lettori da questi tre racconti:

Carlos Hernandez e dell’artista Moises Hidalgo . Dalla conclusione della serie AVENGERS di Jason Aaron , Robbie Reyes è rimasto bloccato nella Cava degli Dei! Scoprite cosa ha fatto lì e come la sua famiglia e i suoi amici stanno affrontando il suo eroico sacrificio in una storia dello scrittoree dell’artista

Il co-creatore Felipe Smith e il disegnatore Daniel Bayliss scatenano tutta la potenza di Robbie contro un nemico interdimensionale in una storia edificante di ispirazione e destino eroico!

L’inferno si scatena al roller derby nell’emozionante debutto di Fantasma della scrittrice Melissa Flores e dell’artista Marvel Stormbreaker Jan Bazaldua! Incontrate Isabella “Izzy” Alvarez, una campionessa colombiana di roller derby con un segreto maledetto, mentre fa squadra con Robbie contro un’orda di segugi infernali!