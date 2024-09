One Piece: Joe Manganiello è la scelta giusta per interpretare Crocodile?

La seconda stagione del live-action di One Piece ha trovato il suo Crocodile. A interpretare questo personaggio chiave sarà Joe Manganiello, che si unirà al cast del live-action di Netflix. Mentre ci sono ancora alcuni membri della Baroque Works da rivelare in vista della seconda stagione, Manganiello siederà al vertice dell’organizzazione come Mr. 0. Avrà un ruolo fondamentale nella prossima stagione e oltre. Quindi è appropriato che Netflix abbia selezionato una star imponente e carismatica soprattutto per il futuro.

Crocodile debutta nella serie manga e anime di Eiichiro Oda con lo pseudonimo di Mr. 0. Si tratta del leader della Baroque Works, ossia un gruppo di pirati che agisce in squadre a coppia con lo scopo di eliminare bersagli specifici. Crocodile ad esempio è in coppia con Miss All Sunday, che sarà interpretata da Lera Abova nella serie. Crocodile è al vertice di questa organizzazione e progetta di conquistare un regno di Alabasta e molto altro. Tuttavia, è probabile che tutto questo sarà svelato nel dettaglio dopo la seconda stagione del live-action di Netflix.

Eiichiro Oda aveva precedentemente anticipato che la seconda stagione di One Piece avrebbe adattato i momenti chiave degli archi di Loguetown, Reverse Mountain (Twin Cape), Whiskey Peak, Little Garden e Drum Island. Questi archi narrativi rivelano man mano i membri della Baroque Works per poi condurre al capo, Crocodile, nella saga di Alabasta. Crocodile è il primo grande nemico che Rufy e i pirati di Cappello di Paglia affrontano nel loro viaggio. Quindi Manganiello sarà vincolato al mondo di One Piece per un bel po’ se la serie live-action avrà continuità.

Perché Crocodile è così importante? Innanzitutto è il primo vero villain di Rufy, ed è un nemico che viene combattuto dopo diversi archi narrativi che fungono da blocchi di costruzione prima di sporcarsi le mani. Manganiello è perfetto per questo tipo di posizione nella storia live-action di One Piece. Le prime apparizioni di Crocodile hanno fatto scalpore tra i fan solo per l’intensità del suo aspetto visivo, molto prima che facesse qualcosa di concreto.

Era una minaccia oscura e incombente che stava prendendo piede nella serie, mentre Rufy si occupavano degli altri membri della Baroque Works. Ma Crocodile era il leader di questa grande organizzazione con qualche altro sinistro motivo in mente. È il ruolo e il personaggio perfetto per Manganiello, poiché ha lo stesso tipo di impatto visivo. Può fare molto con molto poco, e questo sarà importante perché la seconda stagione avrà molti di questi elementi che seppur brevi, saranno fondamentali per il futuro.

Mentre il casting per la serie è stato finora perfetto, la seconda stagione ha apparentemente alzato la posta in gioco con nomi che i fan non si sarebbero mai aspettati di vedere. Tra questi ricordiamo Katey Sagal che interpreterà Dr. Kureha o David Dastmalchian nei panni di Mr. 3. Manganiello è il tipo perfetto per riflettere non solo la grandezza della Rotta Maggiore, ma anche l’impegno di Netflix nel trovare attori imponenti per ciascuno dei personaggi principali.

Fonte – Comcibook