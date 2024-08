One Piece: Katey Sagal commenta il suo casting per il ruolo di Kureha

Per diverso tempo, i fan di One Piece hanno sperato fino in fondo di vedere l’annuncio della famosa attrice Jamie Lee Curtis interpretare la dottoressa Kureha nella seconda stagione del live-action su Netflix. Tuttavia questo sogno si è spento quando il programma lavorativo di Curtis ha confermato che non le avrebbe permesso di far parte del live-action per il momento. Così molti fan si sono chiesti chi avrebbe interpretato Kureha, mentore di Tony Tony Chopper nell’isola di Drum.

E recentemente il fandom di One Piece ha scoperto che l’attrice Katey Sagal avrebbe interpretato il ruolo di Kureha, con i fan sicuramente conoscono Sagal per il suo ruolo in Sons of Anarchy. Di recente, Katey ha condiviso i suoi pensieri sulla parte che ha ottenuto per il live-action di One Piece.

Oltre a Sagal che interpreta il ruolo della dottoressa Kureha, la serie live-action di One Piece ha confermato che sarà affiancata da Mark Harelik, nel ruolo del dottor Hiriluk. I due dottori svolgono un ruolo importante sull’isola di Drum ed entrambi tentano di trasmettere le loro conoscenze mediche a Tony Tony Chopper. Il live-action promette altri annunci di casting questa settimana e forse scopriremo chi interpreterà il ruolo del dottore che si unirà alla ciurma di Rufy.

In un recente annuncio, Katey Sagal ha condiviso i suoi pensieri sull’adesione al live-action per la seconda uscita su Netflix. “Sono entusiasta di far parte di questo show, e finalmente di poterne parlare. Ci ho pensato per mesi, perché era un segreto. Grazie a tutti i fan di One Piece, il vostro entusiasmo e il vostro supporto sono stati travolgenti. Sono in viaggio per Città del Capo! Non vi deluderò!“.

Ci sono ancora alcuni personaggi principali che hanno alta probabilità di apparire. Oltre a Tony Tony Chopper, la serie live-action di Netflix includerà personaggi come la Principessa Bibi, Nico Robin, Crocodile e altri. Anche se Alabasta non farà parte della seconda stagione in arrivo, ci saranno comunque alcuni momenti importanti che riconducono a uno degli archi più iconici della serie shonen.

Fonte – Comicbook