One Piece – Netflix: svelati gli archi della seconda stagione del live-action

La seconda stagione del live-action di One Piece di Netflix è tra le novità più attese tra i fan di tutto il mondo. Al momento le riprese sono in corso e dopo alcuni aggiornamenti legati alle novità del cast, oggi scopriamo quali saranno gli archi narrativi che Netflix adatterà. Quindi sapremo finalmente fino a dove si spingerà la seconda stagione. Non molto tempo fa, il mangaka della serie Eiichiro Oda ha pubblicato una lettera per aggiornare i fan sul progetto live-action, e quindi Netflix ha confermato gli archi narrativi per la seconda stagione.

Questo significa che è possibile finalmente sapere se Alabasta apparirà nella seconda stagione di One Piece o meno. Oda dice che il regno sabbioso rimarrà fuori dalla nuova stagione del live-action, ma se Netflix ha in programma una terza stagione, allora Alabasta sarà presente in quell’occasione.

Secondo Oda, la seconda stagione di One Piece inizierà con un arco narrativo importante che i fan si aspettavano. Parliamo di Loguetown che darà il via alla seconda stagione. E Netflix affronterà una serie di archi narrativi in più. Oltre a Loguetown, ci saranno gli archi di Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden e Drum Island.

Come si vede, la seconda stagione di One Piece sarà impegnativa e il suo arco narrativo finale metterà alla prova la ciurma di Cappello di Paglia in un modo completamente nuovo. Drum Island è uno degli archi narrativi chiave nella prima metà di One Piece. L’arco infatti non solo introduce Tony Tony Chopper che poi entrerà nella ciurma, ma l’isola di Drum mette Rufy e i suoi compagni dinanzi a un altro formidabile nemico. Alla fine dell’arco narrativo, Drum tempra Rufy per il suo viaggio attraverso Alabasta. Quindi, per fortuna, Netflix concluderà la seconda stagione con l’arco narrativo su Chopper.

Coloro che non hanno ancora visto la prima stagione del live-action in questione, tutti gli otto episodi sono disponibili in streaming su Netflix. Questo aggiornamento rappresenta un grosso progresso nella produzione della seconda stagione. Per quanto riguarda l’anime, tutti gli episodi sono presenti su Crunchyroll in streaming, mentre l’arco di Egghead è visibile anche su Netflix.

Fonte – Comicbook