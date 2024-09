Dragon Ball: in arrivo un manga speciale a ottobre

Dragon Ball sarà sotto i riflettori quest’anno molto più del solito. Infatti il mese prossimo, la serie shonen più iconica di sempre celebrerà i 40 dal debutto ufficiale del manga scritto e disegnato da Akira Toriyama sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. E per celebrare questo evento, Goku e i Guerrieri Z torneranno dopo tanto tempo sul piccolo schermo con una nuova serie anime. Si intitolerà Dragon Ball Daima e i nuovi episodi saranno rilasciati all’inizio di ottobre. Oltre a questo, ci sarà anche un nuovo grande videogioco in arrivo. Stiamo parlando di Sparking Zero, che uscirà sempre a ottobre. E per concludere in bellezza questo autunno, Shueisha ha confermato che un nuovo manga di Dragon Ball è all’orizzonte.

Pare proprio che ci sarà un nuovo progetto manga in lavorazione che coinvolge un mangaka familiare. Parliamo di Toyotaro, il quale inchiostrerà un one-shot per Dragon Ball Super Divers e questo progetto segnerà la più recente pubblicazione del manga. Attualmente, il one-shot è pronto per essere lanciato a ottobre sul prossimo numero di V-Jump e non ci sono piani perché riceva una serie completa.

Dragon Ball Super Divers è una serie annunciata all’inizio di quest’anno e arriverà presto nelle sale giochi in Giappone. Sviluppato da Dimps, segnerà il settimo gioco di carte collezionabili arcade di Dragon Ball Z e segue le orme di Super Dragon Ball Heroes. Ma il prossimo gioco, ossia Sparkling Zero annunciato a maggio 2024, uscirà proprio a ottobre quindi questo one-shot di Toyotaro vuole pubblicizzare l’uscita del gioco.

Mentre Toyotaro lavora al one-shot in questione, il progetto più grande è il prossimo anime. Daima debutterà l’11 ottobre e i fan potranno guardare i nuovi episodi in streaming su Crunchyroll. Il nuovo anime arriva sei anni dopo che la serie Super ha concluso il Torneo del Potere. In questo nuovo anime, Son Goku si ritroverà trasformato in un bambino dopo che gli abitanti del Reame dei Demoni sono arrivati ​​sulla Terra, e dovrà intraprendere un’avventura per far tornare se stesso (e i suoi amici) alla normalità.

