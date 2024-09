One Piece 1120: anticipazione e data di uscita del prossimo episodio

L’anime di One Piece sta finalmente sviluppando le conseguenze di alcuni dei grandi segreti accaduti durante il Reverie, e l’anteprima del prossimo episodio anticiperà un’enorme scossa che si propagherà in tutto il mondo. Basti pensare che Re Im entrerà in azione. L’arco di Egghead ha leggermente distolto l’attenzione Rufy e dai Cappelli di Paglia che tentano di fuggire dall’isola di Vegapunk, per rivelare qualcosa in più su cosa sta succedendo nel resto dei mari. E ognuno degli eventi mostrati e da mostrare ancora rappresenta un importante elemento di costruzione verso il gran finale.

Essendo questo il primo arco della Saga Finale del manga di Eiichiro Oda, One Piece ha effettivamente fatto alcune rivelazioni che i fan aspettavano da molto tempo. Ciò include il chiarimento di alcuni punti interrogativi legati all’arco del Reverie. E Sabo ha condiviso la storia di cosa è realmente accaduto a Re Cobra quando il re di Alabasta ha incontrato i Cinque Astri. Ma con Im che si è anche fatto avanti, sembra che ora stia facendo la sua mossa ed è quello che l’anteprima dell’episodio 1120 di One Piece anticipa.

L’episodio 1119 ha colmato altre lacune sul Reverie quando Re Cobra Nefertari ha incontrato i Cinque Astri. Cercava risposte alle domande che aveva sollevato quando ha esaminato la storia della sua famiglia. Volendo saperne di più sul perché la Regina Lily Nefertari apparentemente avesse dei legami con il Secolo del Vuoto, ha iniziato a fare troppe domande. Questo l’ha poi portato alla morte.

Im poi ha preso posto sul trono al centro del mondo, sconvolgendo Cobra poiché su quel trono non doveva esserci nessuno. Ma ormai era troppo tardi, e così Im e gli Astri si trasformano in mostri demoniaci e uccidono Cobra.

L’anteprima dell’episodio 1120 di One Piece anticipa le conseguenze della fuga di Sabo da Marijoa e come le cose cambieranno per il resto del mondo. Im è pronto a fare la sua mossa su Lulusia e apparentemente prende persino di mira l’esercito rivoluzionario. Il promo dell’episodio anticipa tutto ciò che accadrà con una sinossi ufficiale che riportiamo di seguito:

“Bibi e Wapol tentano di fuggire dalla turbolenta Marijoa. Sabo si dirige verso il regno di Lulusia con il re Cobra nel cuore. E come per metterli all’angolo, inizia finalmente l’attacco dei Cinque Astri!”

Ora, con queste nuove informazioni dall’ultimo episodio, Sabo che fugge a Lulusia è probabilmente il motivo per cui è stato preso di mira da Im nell’episodio precedente. Riportiamo che l’episodio 1120 sarà visibile in streaming su Crunchyroll e Netflix il 21 settembre sottotitolato in italiano.

Fonte – Comicbook