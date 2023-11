One Piece 1097: svelato un dettaglio sul passato di Dragon

Monkey D. Dragon è uno dei personaggi più misteriosi di One Piece. è il comandante supremo dell’Armata rivoluzionaria e il criminale più ricercato al mondo, noto proprio come il peggior criminale del mondo. Dragon non conta molte apparizioni nel manga, ma quello che si sa per certo è che è il padre di Rufy e il figlio del vice ammiraglio Garp.

Dragon ha debuttato nel capitolo 100 del manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, intitolato “La leggenda ha inizio”. In questa fase del manga il comandante dell’Aramata Rivoluzionaria salva suo figlio dalle grinfie di Smoker, dimostrando di essere di un livello superiore. Ma con il presente articolo vogliamo riportare un nuovo dettaglio su questo personaggio che Oda ha rivelato nel capitolo 1097.

LEGGI ANCHE:



Dragon Ball Daima sta espandendo già il suo marchio

Come detto in precedenza, il padre di Dragon e Garp, il quale ha sempre desiderato che i suoi nipoti diventassero dei Marines proprio come lui. Ma sia Rufy che Ace non hanno mai avuto ambizioni di questo tipo. Pare però che suo figlio lo abbia ascoltato. Infatti Dragon prima di diventare uno dei più ricercati del mondo, era entrato nella Marina. Lo si scopre nel capitolo 1097, dove spiega a Kuma la situazione della sua nascente organizzazione.

In quegli anni infatti, non era abbastanza fornita di fondi, tuttavia era in possesso di tante armi. E il padre di Rufy spiega che questo è possibile perché un tempo faceva parte della Marina, ma ha successivamente abbandonato perché il tipo di giustizia che lui cercava non era lo stesso di quello della Marina. Non è escluso che ci saranno ulteriori approfondimenti sul passato di Dragon, da sempre nell’ombra.

D’altronde è anche difficile capire quale sia lo scopo dell’Armata Rivoluzionaria nella saga finale del manga e quali siano i loro principali bersagli. One Piece si trova nella saga finale che portare il lungo viaggio di Rufy verso la fine. Ci vorrà ancora un po’ prima di poter scoprire come si concluderà una delle storie più amate e di successo di sempre in tutto il mondo.