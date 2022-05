My Hero Academia: guarda Bakugo e Mirko in un nuovo artwork

My Hero Academia è tra i manga più di successo degli ultimi anni al punto che al di là della serie originale vengono realizzati molti altri progetti. Infatti quest’estate la serie di Horikoshi riceverà due OAV.

Al momento il manga si sta concentrando su uno scontro cruciale per il destino della società che vedere gli eroi contrapposti alle forze malvagie.

I personaggi sono tantissimi nel manga e il protagonista Midoriya Izuko è quello principale. Il suo sogno è sempre stato quello di diventare un eroe come All Might. Tuttavia nasce senza abilità, i cosiddetti quirk, ma il suo idolo decide che diventerà l’erede del suo potere.

Tra gli altri personaggi se consideriamo una squadra perfetta da supportare in My Hero Academia, possiamo considerare Mirko e Bakugo.

Gli appassionati della serie infatti sono assolutamente ossessionati dalla loro dinamica e dalla loro personalità esplosiva che li accomuna.

Grazie a uno degli assistenti di Horikoshi, si vede su Twitter il duo insieme. L’insider nstime23 ha pubblicato l’artwork che mostriamo di seguito:

Cosa emerge a primo impatto da questa stupenda illustrazione? Vivacità, caos ed energia!

Mirko è mostrata nell’angolo in alto a destra con i suoi capelli bianchi tagliati a caschetto. Il personaggio sembra pronta a sferrare un duro colpo e questo sottolinea molto la sua personalità.

Bakugo invece è vestito con la sua attrezzatura da professionista come sempre, e ha una delle sue mani protese per spazzare via gli avversari.

Questa squadra è un sogno assoluto e My Hero Academia sta lasciando che la coppia lavori insieme nel manga.

In questi giorni, My Hero Academia sta lavorando su quello che molto probabilmente sarà il suo arco finale. Questo infatti dà fondamento a quanto detto da Horikoshi che non crede di disegnare questi personaggi ancora per molto.

Bakugo sta affrontando Shigaraki con i suoi amici. Nel frattempo, lavora al fianco di Mirko per fermare il cattivo, e tutti gli appassionati non possono che apprezzare la loro dinamica.