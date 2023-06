Ahsoka arriva su Disney+ il 23 agosto: tutto quello che c’è da sapere

Attraverso un nuovo trailer Disney+ ha ufficializzato la data del debutto sulla piattaforma streaming di Ahsoka, la nuova serie legata all’universo di Star Wars. La serie ideata da Dave Filoni con protagonista Rosario Dawson debutterà infatti il 23 agosto 2023.

Ahsoka Tano è il personaggio di punta dell’universo animato di Star Wars. Apparsa per la prima volta come padawan quattordicenne di Anakin Skywalker nel film animato The Clone Wars, Ahsoka è cresciuta lentamente fino a diventare il cuore della serie di sette stagioni e la bussola morale sia di Anakin che dell’ordine Jedi.

Quando è stata accusata ingiustamente dai Jedi di aver bombardato il Tempio Jedi alla fine della quinta stagione di Clone Wars, Ahsoka ha lasciato l’ordine e non è più tornata, scegliendo invece di aiutare la Ribellione e le persone dell’universo di Star Wars alle sue condizioni.

Da allora Ahsoka è apparsa nella serie animata Star Wars Rebels, con l’attrice Ashley Eckstein che ha continuato a darle voce, e nella recente miniserie Star Wars: Tales of the Jedi, che ha raccontato alcune storie dell’infanzia di Ahoska e dei tempi di Clone Wars.

Nel 2020 il personaggio è passato al live action con Rosario Dawson nel ruolo, e da allora è apparsa nella seconda stagione di The Mandalorian e in The Book of Boba Fett.

Di cosa parlerà Ahsoka, la nuova serie Disney+ di Star Wars

Ecco la presentazione ufficiale della serie: “Ambientato dopo la caduta dell’Impero, Ahsoka segue l’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia emergente per una galassia vulnerabile“.

Ecco cos’altro sappiamo: Star Wars Rebels si è concluso con il padawan Jedi Ezra Bridger che guidava un branco di gigantesche balene che viaggiavano nell’iperspazio (dette anche purrgili) contro la flotta imperiale del Grand’Ammiraglio Thrawn. Gli animali hanno distrutto la flotta di Thrawn, poi si sono agganciati alla sua nave con Ezra ancora all’interno e sono saltati via.

Ma in un epilogo che si svolge anni dopo, dopo che la trilogia originale e la battaglia di Jakku hanno ufficialmente posto fine all’Impero, Ahsoka vola via con Sabine Wren, (che in live action sarà interpretata da Natasha Liu Bordizzo) compagna di Ezra nell’equipaggio della nave ribelle Ghost, per andare a cercarlo e riportarlo a casa.

Sembra che la serie Ahsoka racconterà questa storia, con Rosario Dawson che ha dichiarato alla Star Wars Celebration che nella serie “Il suo rapporto con Ezra è al primo posto per lei”. Il creatore Dave Filoni ha dichiarato che la miniserie prevede che Ahsoka persegua una sorta di obiettivo in una storia continua.