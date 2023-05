Star Wars: The Mandalorian | Recensione della Graphic Novel della Stagione Due

Tobia Brunello 2023-05-23T09:00:33+02:00 Autori: Alessandro Ferrari, Matteo Piana, Igor Chimisso Formato: 20.5X28.5, 80pp., C., colori Prezzo: € 9,90 Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: Italia Data di pubblicazione: 19/01/2023

Così come già avvenuto per la Stagione Uno, anche la Stagione Due di The Mandalorian viene adattata in un’agile graphic novel di grande formato da Disney e Lucasfilm, sempre ad opera del team creativo tutto italiano composto da Alessandro Ferrari, Matteo Piana e Igor Chimisso.

Così come la prima uscita si tratta di un adattamento fedele degli avvenimenti visti nella serie TV, compressi in 80 pagine di fumetti (quindi circa una decina per episodio).

La maggior varietà di ambientazioni e l’avvicendarsi di vari personaggi e ambientazioni differenti viste nella Stagione Due di The Mandalorian portano ad un ritmo narrativo molto sostenuto, che viene però affrontato bene nella graphic novel e, rispetto al primo volume, in maniera anche abbastanza equilibrata per tutto il volume, riuscendo anche a focalizzarsi quel tanto che basta sui momenti necessari a delineare la personalità di molti personaggi. Ovviamente qualcosa deve essere sacrificato, e per esempio l’episodio con la Signora Rana viene affrontato in maniera tale che la parte “horror” nell’asteroide ghiacciato viene quasi sorvolata, così come non arriva al lettore la commovente riunione con il marito per la fecondazione delle uova.

from the mandalorian season 2 graphic novel pic.twitter.com/9VEFgpng6S — dincobb hub (@fordincobb) May 14, 2023

Ma il focus della graphic novel viene mantenuto sulla vicenda principale di questa Stagione Due, ovvero la ricerca da parte di Din Djarin di qualcuno a cui affidare il Bambino salvato nella Stagione Uno, ricerca che lo porta ad incontrare tante facce note del mondo di Star Wars e che diventeranno fondamentali per The Mandalorian e non solo.

Ad una sceneggiatura più centrata e organica rispetto al primo volume fanno però da contraltare disegni che, forse proprio per riuscire a narrare al meglio la vicenda, sacrificano un po’ della spettacolarità delle inquadrature televisive che invece avevano catturato così bene nel volume precedente. La narrazione è comunque scorrevole e la necessità di didascalie esplicative è minore.

#FennecShand is in the Mandalorian season 2 graphic novel. 🧡 pic.twitter.com/vTtCvx8hd9 — Ming-Na Wen Daily (@MingNaDaily) November 10, 2022

Alcuni volti di personaggi celeberrimi del mondo di Star Wars poi non sono raffigurati benissimo (in particolare Luke Skywalker), e nel caso di Ahsoka Tano sembra che nel realizzare la graphic novel ci sia rifatti più al modello del personaggio da giovane (dalle serie animate Clone Wars e Rebels) piuttosto che alla versione più matura interpretata da Rosario Dawson nella Stagione Due di The Mandalorian.

@MercedesVarnado Koska Reeves is now officially a comic book character! 🥹 📸 Star Wars: The Mandalorian – The Graphic Novel of Season 2 pic.twitter.com/zQqx20Vtg4 — sᴄᴏᴛᴛ | fan (@MrSashaBanks) November 28, 2022

Il volume è ben confezionato, anche se la decisione di mettere le schede di presentazione di tutti i personaggi all’inizio del volume toglie un po’ di gusto nella lettura per chi non conoscesse già gli avvenimenti. Magari era più opportuno, per i personaggi che compaiono solo nel bel mezzo della vicenda, Come già detto per quanto riguarda la graphic novel della Stagione Uno, questo volume è un buon compendio per chi ha già visto la Stagione Due di The Mandalorian e vuole ripercorrerne i momenti salienti su carta, in particolare per un pubblico più giovane: anche in considerazione del prezzo contenuto, probabilmente avrà più successo nelle sezioni 7-12 delle libreria di varia che nelle fumetterie.

Per il lettore più adulto forse è meglio attendere il più corposo, e probabilmente più strutturato, adattamento Marvel.