Jujutsu Kaisen: data di uscita ufficiale e numero di episodi del nuovo arco

Il sito ufficiale della seconda stagione dell’adattamento anime di Jujutsu Kaisen ha svelato un nuovo video promozionale e una visual per rivelare la data di uscita ufficiale dell’arco narrativo “Incidente di Shibuya”. Questo arco sarà quindi composto da 18 episodi e il primo di questi debutterà il 31 agosto. Questi aggiornamenti arrivano attraverso un nuovo trailer, presente in cima al presente articolo.

La seconda stagione ha debuttato ufficialmente il 6 luglio su Crunchyroll in simulcast. Questo vuol dire che gli episodi sono sottotitolati in italiano. La seconda stagione sarà divisa in due parti, più precisamente in due trimestri per formare un semestre continuo. L’anime adatta sia l’arco narrativo “Inventario Nascosto/Morte Prematura” che l’arco narrativo “Incidente di Shibuya” del manga scritto e disegnato da Gege Akutami. Il primo arco ha fatto il suo debutto dal 6 luglio al 3 agosto. Poiché ci sarà un nuovo episodio il 24 agosto, il 31 agosto inizierà l’arco incentrato sull’incidente di Shibuya.

Quindi il primo episodio dell’arco narrativo di Shibuya prenderà il via con l’episodio intitolato “Questo è quanto” e darà spazio agli studenti di Gojo, mentre si trovano faccia a faccia con un altro stregone. Quindi, per maggiori dettagli, potete leggere la sua sinossi di seguito:

“Yuji e il suo gruppo si sciolgono dopo la loro missione. Mentre sono fuori a fare shopping, Nobara, una ragazza misteriosa cattura la sua attenzione. Conosce Yuji? Chi potrebbe essere questa ragazza e qual è la sua relazione con Itadori?!”

Shōta Goshozono, il regista di Jujutsu Kaisen degli episodi 8 e 17, sostituirà Sunghoo Park. I nuovi membri del cast includono Anna Nagase nei panni di Riko Amanai e Takehito Koyasu nei panni di Toji Fushiguro.

Jujutsu Kaisen è un manga di grande successo, scritto e disegnato da Gege Akutami. Ha debuttato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha nel 2018 e tutti i capitoli sono raccolti e pubblicati in volumi a partire dal 4 luglio 2018.

La serie è il sequel di una serie mensile di quattro capitoli chiamata L’istituto di arti occulte di Tokyo, pubblicata sulla rivista Jump Giga di Shūeisha da aprile a luglio 2017. Successivamente ha debuttato sotto forma di volume con il titolo Jujutsu kaisen 0 il 4 dicembre 2018, da cui hanno realizzato un film incentrato su Yuta Okkotsu.

