One Piece – Netflix: come sarebbe Chopper nel live-action?

One Piece sta conquistando il mondo in questo momento per diverse ragioni. Di fatto il manga su trova nella sua fase finale e l’anime ha riscosso un successo molto importante sia per la qualità incredibile degli episodi sia per il tanto atteso debutto del Gear Fifth. Infatti la Saga di Wano è prossima alla conclusione.

Ma c’è ancora un altro progetto che ha sconvolto tutti i fan da ogni parte del mondo in modo positivo. Parliamo del live-action che ha debuttato su Netflix il 31 agosto. L’adattamento live-action di One Piece ha ottenuto recensioni stellari, e ora i fan stanno cercando di immaginare una potenziale seconda stagione.

Questo vuol dire nuovi personaggi, nuovo arco da adattare e soprattutto nuovi membri della ciurma. E con il presente articolo vogliamo riportare come potrebbe essere Tony Tony Chopper adattato in live-action. La renna umanoide sarebbe una sfida da realizzare per chiunque nella vita reale, ma di seguito ne riportiamo un’idea realizzata dai fan.

imagine chopper look like this in the live action 🥺#OnePieceLiveAction pic.twitter.com/GO9tvw6cWq — One Piece Tweets (@onepiecedaiIys) September 2, 2023

Come si può vedere, un poster virale ha preso il sopravvento su Twitter, mostrando il look di Chopper. L’adattamento live-action di basa sul modello di Detective Pikachu, rendendo Chopper adorabile. I suoi lineamenti e le sue gambe minuscoli sono fedeli all’anime di One Piece, anche se questo design live-action sarebbe costoso da implementare per le stagioni successive.

La seconda opzione per il live-action di One Piece avrebbe meno a che fare con gli effetti visivi. Chopper potrebbe essere adattato attraverso un attore umano che indossa l’abito da renna. Molti degli animali umanoidi di One Piece sono stati adattati in questo modo nella prima stagione.

La terza opzione invece sarebbe quella dei burattini. Proprio come The Mandalorian e la sua interpretazione di Grogu, una marionetta di renna potrebbe essere usata come base per Chopper. Questo è difficile da immaginare visto quanto è espressivo Chopper in One Piece, e si trova a dover affrontare una serie di battaglie. Il medico dei Cappelli di Paglia è molto attivo come membro della ciurma, ma un burattino potrebbe sempre essere usato come base del dottore.

Fonte – Comicbook