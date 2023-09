Tra le uscite manga Star Comics del 6 settembre 2023 si segnala il primo volume di Shaman King Zero, il prequel dello storico manga Hiroyuki Takei. Inoltre esce il quinto libro da colorare, intitiolato Giallo, di Demon Slayer.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 6 settembre 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 6 settembre 2023

AYAKASHI TRIANGLE n. 5

DRAGON n.301

di Kentaro Yabuki

€ 5,90

Un bilanciato mix fra sentimento, sovrannaturale, comicità, azione, suspense e… inquadrature maliziose!

Preoccupata per Matsuri, Reo si è trasferita nella sua stessa scuola con l’intenzione di essergli d’aiuto, ma si viene a scoprire che lei e Soga sono amici d’infanzia…! Entra poi in scena Rochka, un’ayakashi proveniente dalla Russia, e Matsuri e Suzu si ritrovano in balia dei suoi continui attacchi. Ma quale sarà il suo obiettivo?

BLUE BOX n. 5

UP n.226

di Kouji Miura

€ 5,90

LA COMMEDIA ROMANTICO-SPORTIVA CHE HA RICONQUISTATO I LETTORI GIAPPONESI!

Allo spettacolo di fuochi d’artificio, Taiki si imbatte in Chinatsu e insieme a lei aiuta una bambina che si è persa a ritrovare la madre, per poi tornare da Hina, che nel frattempo lo sta aspettando da sola… Iniziano finalmente le gare vere e proprie del Campionato Nazionale delle scuole superiori, dove Haryu affronterà l’incontro con Hyodo, suo eterno avversario!

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA LIBRO DA COLORARE n. 5

GIALLO

di Koyoharu Gotouge

€ 7,90

CONTRO IL LOGORIO DELLA VITA MODERNA, I MANGA SI UNISCONO ALLA CROMOTERAPIA!

Arriva il quinto dei libri da colorare attualmente disponibili di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, dove i vostri personaggi preferiti e le splendide tavole di Koyoharu Gotouge accompagneranno la vostra creatività in un albo di 40 pagine! Amanti della serie di ogni età, ecco a voi una chicca da non farvi assolutamente sfuggire!

EDENS ZERO n. 19

YOUNG n.347

di Hiro Mashima

€ 5,50

UN INCREDIBILE VIAGGIO SPAZIALE ALLA SCOPERTA DI STELLE E PIANETI SCONOSCIUTI!

Grazie all’aiuto dei suoi compagni, Shiki riesce a raggiungere il luogo in cui si trova Shura e trova Witch ridotta in uno stato orribile… A quel punto, i due utilizzatori di forza di gravità si scontreranno ferocemente per chiudere una volta per tutte i conti col destino! Intanto al Tempio, tre grandi personaggi, Nero, Ziggy e Jaguar, si contendono la supremazia. La battaglia per l’Aoi Cosmos si avvia verso il suo culmine!

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 10

STARDUST n.120

di Nakaba Suzuki

€ 5,20

Dopo aver liberato i suoi poteri demoniaci, Tristan ha sconfitto senza problemi Melagaland, contro il quale tutti i Cavalieri Sacri del Regno stavano perdendo. Ma quel nemico non era che il precursore di una terribile minaccia che stava per giungere… Re Arthur, la “mente” dei nemici, scende improvvisamente dal cielo!

MY HERO ACADEMIA n. 37

DRAGON n.300

di Kohei Horikoshi

€ 5,20

PLUS ULTRA!!!

Nonostante ciò che è successo a Dynamight, Edgeshot, Best Jeanist e gli altri Heroes nella struttura volante fanno di tutto per non sprecare quella che probabilmente è la loro ultima occasione di fermare Shigaraki. Nel frattempo, Deku continua la sua corsa disperata per raggiungerli… Riuscirà ad arrivare in tempo?

SHAMAN KING ZERO n. 1

di Hiroyuki Takei

€ 6,50

Il prequel di una delle serie che ha fatto la storia del manga!

Gli sciamani sono persone in grado di fare da tramite tra questo e l’altro mondo, comunicando con gli spiriti della natura e le anime dei morti. Ogni cinquecento anni, questi singolari individui si affrontano nello Shaman Fight, una competizione che ha lo scopo di eleggere lo Shaman King, un essere dotato di un potere tale da poter cambiare il mondo… Yoh, Ren, Horohoro, Lyserg: dopo la fine dello Shaman Fight sono diventati noti come guerrieri leggendari, ma prima? Ecco a voi i capitoli “zero” delle loro avventure, il racconto a tratti malinconico delle sofferenze e dei dubbi che hanno dovuto affrontare prima di partecipare allo Shaman Fight…

L’edizione della leggendaria opera del maestro Takei prosegue con un imperdibile prequel della serie originale! La fiamma di Shaman King continua a brillare più luminosa che mai!

YURI IS MY JOB! n. 4

QUEER n.68

di Miman

€ 6,50

LA SERIE GIRLS’ LOVE PIÙ ATTESA!

Sumika, vedendo crescere i sentimenti della ragazza, cerca di convincere Kanoko a rinunciare a Hime. Di fronte al suo rifiuto, le inizia a raccontare dei problemi che l’amore ha portato in passato all’Istituto Liebe e della vicenda che la riguardò direttamente. Nel frattempo, l’elezione di Miss Blume arriva alla sua fase finale…