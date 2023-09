Tra le uscite J-POP Manga del 6 settembre 2023 si segnalanoTokyo Revengers 29 e il primo volume della serie spin-off Una lettera da Baji, uno dei numerosi prequel previsti:

Chifuyu Matsuno, il vice-capitano della Prima Divisione, non ha ancora accettato la morte del suo capitano, Keisuke Baji, caduto nella battaglia contro la gang Valhalla. Quando riceve, postuma, una lettera di Baji, Matsuno inizia a ripercorrere con la memoria il racconto dei suoi giorni con l’amico scomparso, dal loro primo incontro fino al doloroso, ultimo addio.

Dopo l’uscita in cofanetto arrivano i volumi singoli Hina Change 1 e Re:Zero – The Frozen Bond 2.

Continuano Call Of The Night 10, Choujin X 4, Gaku 2 e Insomniacs After School 6.

Call of the Night 10

di Kotoyama

6,50€

Nella notte di Halloween la detective aggredisce un vampiro dopo l’altro, così Nazuna si scaglia contro di lei per proteggere i suoi compagni, finché Ko non fa la sua comparsa sul luogo in cui le due si stanno affrontando in uno scontro all’ultimo sangue…

Choujin X 4

di Sui Ishida

6,90€

Ci sono diverse ragioni per cui le persone diventano Choujin. Per il Beast Choujin Tokio Kurohara è stata la sostanza che si è iniettato insieme ad Azuma Higashi, ma per quest’ultimo com’è andata? Lui, che si è finalmente risvegliato, sperimentando per la prima volta gli effetti di quel siero, si sta scatenando attaccando tutti indistintamente, persino il suo migliore amico.

Gaku 2

di Shinichi Ishizuka

15,00€

Sanpo Shimazaki ha dedicato la vita alla montagna. È considerato uno specialista delle vette più elevate e, in qualità di membro volontario della squadra di soccorso delle Alpi settentrionali del Giappone, sfrutta ogni giorno la propria conoscenza per salvare camminatori disattenti, sciatori in pericolo e scalatori incoscienti. Perché amare la montagna non significa solo apprezzarne l’immensa bellezza ma anche rispettare le spaventose e innumerevoli asperità che nasconde e conoscere tutti i metodi per sopravvivere in quelle condizioni inimmaginabili. Scopri le avventure mozzafiato degli uomini che vegliano sulla vita degli alpinisti, spostando sempre più in avanti l’asticella dei propri limiti lungo i sentieri non battuti dell’avventura!

Insomniacs After School 6

di Makoto Ojiro

6,90€

l ritiro estivo dei due ragazzi sembra durare ora un attimo, ora un’eternità. In lacrime, Ganta confessa a Isaki la fonte dell’ansia che gli impedisce di dormire. Per tutta risposta, lei… Dopo giornate libere dalle costrizioni della vita reale, il viaggio alla volta del cielo stellato giunge al traguardo: le rovine di Mawaki…

Tokyo Revengers 29

di Ken Wakui

6,50€

Takemichi, a capo della seconda generazione della Tokyo Manji Gang, combatte la sua ultima feroce battaglia contro la Kanto Manji Gang. Proprio quando le sorti dello scontro sembrano volgere a favore della squadra di Mikey, il nostro eore ha una nuova, apocalittica visione…

Tokyo Revengers – Una lettera da Baji 1

di Ken Wakui e Yukinori Natsukawaguchi

6,50€

Torniamo ai giorni successivi alla morte di Baji quando Chifuyu, che non riesce ad accettare la perdita dell’amico, riceve una lettera scritta per lui quando il compagno di avventure era ancora in vita…

Hina Change 1

di Gaku Kajikawa

6,90€

Hina e Ren sono due liceali che da bambini scoprirono di avere un potere straordinario: incrociando i mignoli, possono scambiarsi i corpi. Con il tempo i due amici si allontanano, finché un giorno Ren, ferito dal rifiuto dell’amico Makoto che non ricambia il suo amore omosessuale, decide di confessarsi con Hina. L’amica decide così di prestargli il proprio corpo e Ren, preso dall’impeto del momento, commette un grave errore.

Re:Zero – The Frozen Bond 2

di Tappei Nagatsuki e Minori Tsukahara

6,50€

I banditi appaiono nella foresta con delle magibestie per catturare Emilia. Proprio nel bel mezzo dello scontro, entra in scena una Furia di neve fuori di sé per l’invasione del proprio territorio. La ragazza, messa alle strette dalla continua serie di minacce, grida tutto il suo dolore. E non sa ancora quale nuovo disastro la attende…

RISTAMPE

Bloom into You 1

La Fenice – Osamushi Collection 1 e 3

Oshi no Ko – My Star 4 e 6

Trigun MAXIMUM 5

Zelda – Twilight Princess 8 e 9

USCITE DIGITALI

Choujin X 4

Tokyo Revengers 29

Frieren – Oltre la fine del viaggio 1 e 2

Call of the Night 1