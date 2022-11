Tokyo Revengers: annunciati otto nuovi capitoli prequel

Tokyo Revengers continuerà ad intrattenere tutti gli appassionati della serie scritta e disegnata da Ken Wakui con ben otto capitoli extra. Lo stesso mangaka si occuperà della loro realizzazione e a quanto pare questi capitoli si concentreranno completamente sul passato dei Fondatori della Tokyo Manji Gang.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider shonenleaks. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Mangaka Ken Wakui will start

"Tokyo Revengers Extra" from next week's WSM Magzine Issue#52 #TRSpoilers — Shonenleaks (@shonenleaks) November 11, 2022

Ci sono anche ulteriori dettagli legati a questi nuovi capitoli, e il primo di questi si intitolerà “La tigre ferita” e sarà pubblicato insieme al capitolo finale di Tokyo Revengers.

La Tokyo Manji Gang, spesso abbreviata in Toman, è una banda di motociclisti con sede a Shibuya, Tokyo. Era nota per i suoi onorevoli ideali e credenze che contribuirono al suo obiettivo di stabilire una nuova era d’oro per i delinquenti nella regione di Kanto. Tuttavia, questa immagine si è sgretolata dopo la corruzione dei suoi ranghi, trasformati successivamente in un’organizzazione criminale che ha preso la vita di civili innocenti.

Durante il suo regno, Toman ha assunto diverse bande criminali, dichiarando vittoria contro di loro, facendo aumentare rapidamente il suo numero fino al suo scioglimento. Due anni dopo, Toman viene ricostruita da Takemichi Hanagaki il cui obiettivo è sconfiggere la Kanto Manji Gang e arrivare a Manjiro Sano.

Hanagaki è il protagonista principale del manga e un giorno resta traumatizzato dopo aver scoperto della morte di Hinata Tachibana, sua amica di infanzia di cui era innamorato. La causa della sua morte è legata ad un attentato per mano della Tokyo Manji Gang, o appunto Toman.

Takemichi cadendo dalle rotaie si rende conto che può viaggiare nel tempo, tornando proprio ai tempi delle medie. Da questo momento si dà così l’obiettivo di salvare la ragazza entrando nella Tokyo Manji Gang e, soprattutto, nelle grazie del comandante Manjiro Sano. Si tratta del capo della Toman ed è uno dei sei fondatori.

Sarà interessante scoprire più dettagli sul passato di questa organizzazione che ha cambiato la vita di Takemichi Hanagaki e tutti gli appassionati non possono farsi sfuggire questi nuovi otto capitoli.