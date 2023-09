One Piece – Netflix: chi è il personaggio presente nella scena post-credit? (SPOILER)

Il live action di One Piece sta spopolando sulla piattaforma streaming, catturando senza dubbio anche parte del pubblico che non ha mai letto o visto la trasposizione anime del franchise, rendendosi così conto del valore di questa storia. Una volta vista l’ultima puntata vediamo negli ultimi secondi un personaggio di spalle, sicuramente già inquadrato dagli appassionati anche se chi ha visto la serie per la prima volta non ha ovviamente capitolo di chi si tratta.

Ovviamente ci saranno spoiler sull’eventuale seconda stagione. Come tutte le serie che si rispettino anche Netflix ha voluto donare e aggiungere un po di pepe a questa ultima puntata, regalando al pubblico nuovo una post-credit molto interessante con al centro Smoker, il villain della prossima saga: Rogue Town.

Anche se sembra scontato per i fan, pensate a chi non sapeva nulla di One Piece, iniziando proprio con la serie il suo incredibile percorso verso la scoperta di questo grande tesoro. Oltre Smoker nella seconda stagione dovrebbe approdare anche Ace, senza dimenticare il padre di Luffy: Dragon.

One Piece – Netflix: chi è il personaggio presente nella scena post-credit?

La prima stagione della serie adatta cinque saghe del manga e lascia in sospeso Longuetown. Probabilmente essendo un arco narrativo importante Netflix insieme a Oda ha deciso di non rivelare troppo in questa stagione, così da giocarsi carte più importanti nella seconda.

Smoker ancora oggi è una delle figure più amate dal pubblico e non vediamo l’ora di vederlo in azione nei panni di un attore in carne ed ossa. Luffy ha ottenuto la sua prima taglia e dai prossimi episodi sarà senza dubbio una caccia all’uomo senza freni, specie se consideriamo che Cappello di Paglia ha la taglia sulla testa più grande di tutto il Mare Orientale.

Voi avete apprezzato la scena post-credit? Diteci la vostra.

