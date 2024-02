Tra le uscite J-POP Manga del 21 febbraio 2024 troviamo l’adattamento manga de L’Orrore di Dunwich, uno dei racconti più famosi del padre dell’orrore cosmico H.P. Lovecraft, a firma del premiamo sensei Gou Tanabe. L’opera è disponibile in tre volumi contenuti in un elegante cofanetto da collezione.

Sono inoltre in vendita dal 21 febbraio le continuity I quattro fratelli Yuzuki 11, Non tormentarmi, Nagatoro! 17, Rent a Girlfriend 19, Tokyo Revengers – Una Lettera Da Baji 04 e Noyu Girl 2.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 21 febbraio 2024.

Le uscite J-POP Manga del 21 febbraio 2024

L’Orrore di Dunwich BOX (Vol. 1-3)

di Gou Tanabe

22,50€

A Dunwich, sperduto villaggio del Massachusetts, nel profondo di una campagna oscura e inospitale, la famiglia Whateley suscita sospetto e inquietudine nei propri concittadini. Che fine fanno le numerose mandrie acquistate da nonno Whateley, possibile scompaiano nel nulla? Quale maleficio potrebbe spiegare l’assurda velocità di crescita dell’ultimogenito della famiglia, il piccolo Wilbur, che a dieci anni ne dimostra già venti? Voci di stregoneria sono sempre circolate sui Whateley ed ora, con la morte del nonno, la situazione potrebbe degenerare in fretta e la città di Dunwich potrebbe finire per portarne addosso i tragici segni.

I quattro fratelli Yuzuki 11

di Shizuki Fujisawa

6,00€

Dopo essere stati invitati nella casa natale del padre, a Hayato giunge voce che uno dei suoi fratellini verrà adottato come erede della famiglia. Il suo cuore non può accettarlo ed è pronto a lasciare quella casa il prima possibile, ma sembra cambiare idea quando vede i fratelli andare così d’accordo con i parenti…

Non tormentarmi, Nagatoro! 17

di Nanashi

6,00€

Continuano le vicende dell’improbabile coppia, con Nagatoro che si dedica a tormentare senza sosta il suo “senpai”, all’inizio in maniera crudele e ammiccante, ma celando con sempre meno successo un genuino interesse nei confronti del ragazzo, che grazie a questo “allenamento” spietato si ritroverà inconsciamente a uscire sempre più dal suo guscio…

Rent a Girlfriend 19

di Reiji Miyajima

5,90€

Mizuhara ha perso la sua amata nonna prima della proiezione del film, eppure pare non mostrare alcuna emozione. Kazuya decide quindi di organizzare un appuntamento per tirarla su di morale e la noleggia per un’intera giornata, determinato a riempirla di attenzioni! In questo volume, il suo potenziale da “fidanzato” verrà messo alla prova.

Tokyo Revengers – Una Lettera Da Baji 04

di Ken Wakui e Yukinori Natsukawaguchi

6,50€

È giunta l’ora della resa dei conti! Ryusei, che aveva imboccato una strada molto pericolosa per seguire l’amico d’infanzia, riesce a ribellarsi a Kojiro grazie alle parole di Chifuyu e alla fiducia che quest’ultimo ha continuato a dimostrare nei suoi confronti. Baji, nel frattempo, confessa la verità su Kazutora…

Noyu Girl 2

di Haro Aso e Shiro Yoshida

7,50€

Le terme selvagge, ovvero sorgenti termali che si trovano spontaneamente in natura e non sono in alcun modo collegate ad attività commerciali. Hibari Otaka è una vera appassionata di questi luoghi e non esiste montagna troppo alta, foresta troppo fitta, o mare troppo profondo capace di tenerla lontana da questi luoghi magici, sospesi in una realtà che trascende il tempo e lo spazio!

