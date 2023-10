Tokyo Revengers: numero ufficiale degli episodi della terza stagione

Tokyo Revengers è uno dei tanti franchise di anime che hanno fatto il loro ritorno sul piccolo schermo quest’anno con nuovi episodi. Infatti Tokyo Revengers fa parte della nuova programmazione anime dell’autunno 2023, e con il presente articolo vogliamo riportare il numero ufficiale di episodi della nuova stagione!

La seconda stagione di Tokyo Revengers si è conclusa con la rivelazione che il salto temporale di Takemichi Hanagaki tra passato e presente era tutt’altro che finito. E presto i fan vedranno le vicende del protagonista proseguire con un nuovo arco narrativo, in cui una nuova gang è emersa nel passato per avere un impatto sul presente.

La stagione 3 di Tokyo Revengers adatterò l’Arco Tenjiku del manga di Ken Wakui. E con il presente articolo possiamo confermare che questa avrà un durata ufficiale di 13 episodi in totale. Ciò è in linea con lo stesso numero di episodi che i fan hanno ottenuto per la seconda stagione, e ciò significa che durerà dall’autunno fino agli episodi finali di dicembre.

Tokyo Revengers: Tenjiku Arc sta ufficialmente tornando con dei nuovi episodi che andranno in onda in Giappone. E il primo episodio della terza stagione dell’anime è indicato come il 14 della stagione 2. Quindi potrebbe essere confusionario per gli appassionati. Ci saranno nuovi personaggi che si uniranno a Tokyo Revengers e chiaramente nuovi attori che li doppieranno. Di seguito ne riportiamo un elenco:

Kengo Kawanishi doppierà Souya Kawata

Nobuhiko Okamoto nei panni di Haruchiyo Sanzu

Nobunaga Shimazaki darà la sua voce a Izana Kurokawa

Tetsu Inada sarà Kanji Mochizuki

Seiichiro Yamashita doppierà Kakucho

Kouki Uchiyama sarà Shion Madarame

Daisuke Namikawa nei panni di Ran Haitani

Hiro Shimono nel ruolo di Rindo Haitani

Le vicende della serie shonen ruotano attorno al protagonista Takemichi Hanagaki, spinto sui binari mentre tenta di salire su un treno. Quando si sveglia, si rende conto che in qualche modo è tornato indietro nel tempo di 12 anni ed è uno studente delle scuole medie. Ma alla luce di questo salto indietro nel tempo, Takemichi giura di salvare la sua ragazza dall’omicidio causato dalla spietata Tokyo Manji Gang, cambiando così il destino di coloro che la circondano. Takemichi combatte contro Black Dragon, il gruppo di gang che ha trasformato la Tokyo Manji Gang in pura malvagità.

Fonte – Comicbook