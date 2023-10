I mestieri degli animali | Recensione

Un albo leggero e divertente con cui intrattenere i bambini e stimolare la loro fantasia. Consigliato per i piccoli dunque, ma anche per i più grandi, perché è senza dubbio un buffo passatempo con cui ridere di gusto.

Alfredo Paniconi 2023-10-05T07:00:56+02:00 Un albo leggero e divertente con cui intrattenere i bambini e stimolare la loro fantasia. Consigliato per i piccoli dunque, ma anche per i più grandi, perché è senza dubbio un buffo passatempo con cui ridere di gusto. Testi: Nicola Barca Illustrazioni: Alessandro Coppola Casa Editrice: Sabir Editore Genere: Umoristico Fascia di età: dai 4 anni Pagine: 36 pp. Formato: 21×21 cm, Cartonato Uscita: Febbraio 2023 Prezzo: 15 €

Da bambini spesso si formulano le domande più assurde. Bisogna esplorare il mondo e il modo per scoprire come questo funziona apre a tante domande. Osservando gli umani che hanno tutti un lavoro, sorge dunque spontanea un’infantile domanda. Ma che mestiere fanno gli animali? A questa domanda, che all’orecchio di un adulto può risultare un po’ strana, il libro I mestieri degli animali ha cercato di dare una sua risposta. Un albo illustrato scritto da Nicola Barca, illustrato da Alessandro Coppola e pubblicato da Sabir Editore nel febbraio 2023.

Questo albo illustrato parte dalla premessa che ogni animale ha le sue caratteristiche specifiche. Osservando bene ogni specie si possono avere degli indizi sul tipo di mestiere per cui sarebbero più adatti. Ovviamente non tutti saranno facilmente intuibili. Infatti ci saranno diverse sorprese spiazzanti e sempre divertentissime. L’albo si configura quindi come un libro lista in cui ogni apertura c’è l’illutrazione di un animale intento nel suo mestiere e accanto il nome dell’animale e la sua specifica mansione. Ovviamente la progressione non è lineare e si configurara a tutti gli effetti con un crescendo di divertimento e spasso. Le sorprese sono disseminate lungo tutto l’albo, ma sul finale ce ne sono un paio che coinvolgono l’animale più strano di tutti. Non vogliamo fare spoiler, altrimenti vi toglieremmo il gusto delle sorprese finali.

In questo albo illustrato scritto da Nicola Barca, come abbiamo già accennato, non c’è una storia. Ma si presenta con una struttura a lista in cui le gag scritte vanno a braccetto con le illustrazioni buffe. A volte basta il solo testo a rendere una situazione divertente. Ma con l’illustrazione di corredo, ovviamente, il tutto è ancor più spassoso. La struttura del testo si configura con un uno stile a lista, come dicevamo. Le gag sembrano in un andamento lineare, ma sono in realtà in crescendo e con alcune soluzioni spiazzanti e ancor più spassose.

Per quanto riguarda invece le illustrazioni di Alessandro Coppola, queste sono realizzare in maniera da sposarsi perfettamente col mood dell’albo. Si caratterizza da una realizzazione a metà tra il realistico e il fumettistico, prendendo il meglio da entrambi i registri stilistici. Ogni animale è caratterizzato in maniera buffa con presunzione di serietà. Questo non fa che rendere ancor più divertente ogni situazione, rendendola iperbolica. La forza delle gag infatti risiede nelle bellissime illustrazioni, che rendono ancor più assurda l’accoppiata col testo.

Non è il primo albo illustrato che recensiamo di Sabir Editore. Non è neanche il primo tra questi che fa del divertimento il principale veicolo del suo messaggio. Possiamo dire senza ombra di dubbio che questa casa editrice fa dei testi allegri e atipici un suo tratto caratteristico. Uno dei tanti, visto che abbiamo anche recensito degli albi illustrati più profondi e con tematiche sensibili. La poliedricità è dunque una caratteristica di questa interessantissima casa editrice. Graziosissime infine le sguardie, piene di paperette gialle, come in copertina e sul retro. La cura nei dettagli è un aspetto a cui i libri di Sabir Editore hanno sempre dato una particolare attenzione. Il font del testo è a metà stampatello e metà corsivo, entrambi scritti in maniera leggibile.

Conclusione – I mestieri degli animali

I mestieri degli animali è un albo illustrato divertente come una raccolta di piccole barzellette e situazioni buffe. Sicuramente un prodotto molto diverso da solito, ma questa sua unicità è in assoluto un vantaggio. Non c’è una storia che veicola un messaggio ma c’è una serie di gag spassose e in un crescendo di umorismo e citazionismo. Il senso dell’umorismo che pervade questo libro è a più livelli. Mentre il filone principale è per il divertimento dei più piccoli. C’è un senso dell’umorismo più sottile che diverte anche i più grandi.

Va da sé che I mestieri degli animali è un albo illustrato trasversale che riesce a intrattenere e divertire a qualsiasi età lo si legga. Per cui è assolutamente consigliato a qualisiasi età e soprattutto per chi ama i libri divertenti che fanno della leggerezza e dello spasso, la principale chiave di lettura. Per chi poi, dopo averlo letto non ne avesse ancora abbastanza, a breve, un altro albo segnerà una sorta di seguito di questo. Uscirà infatti a novembre 2023, Sei una bestia, sempre con Nicola Barca ai testi e illustrazioni di Alessandro Coppola, edito ancora una volta da Sabir Editore.