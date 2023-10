One Piece: l’anime introduce la versione adulta di Momonosuke

L’anime di One Piece ha finalmente introdotto tutti i momenti più attesi da tutti i fan. Il primo era il debutto del Gear Fifth di Rufy e l’altro era la sconfitta di Kaido e quindi la conclusione dello scontro più lungo del protagonista. E ora tutti i fan sono ansiosi di vedere la parola fine sulla Saga di Wano in generale. Ma prima che questo accada, l’ultimo episodio dell’anime di One Piece ha introdotto la versione adulta di Kozuki Momonosuke.

Si tratta di uno dei momenti più importanti che vanno a sancire la conclusione di questa saga, subito dopo la fine del combattimento tra Kaido e Rufy. Ma Monosuke ha preso parte a questa rivoluzione sanguinosa, proteggendo Wano dall’isola di Onigashima che fluttuava minacciosamente. E ci è riuscito sfruttando la sua trasformazione in drago.

L’anime di One Piece si è fatto strada attraverso le fasi successive del Paese di Wano dopo che il combattimento tra Rufy e Kaido è giunto al termine. E l’episodio 1078 di One Piece ha visto Wano ripartire finalmente da zero, con Momonosuke e i Foderi Rossi che dichiarano il combattimento contro Kaido e Orochi finalmente finito. Questa conferma arriva con la rivelazione della versione attuale di Momonosuke, ora più grande di 20 anni.

L’episodio 1078 di One Piece riprende poco dopo la sconfitta di Kaido e con la Capitale dei Fiori che si chiedeva cosa stesse succedendo. Infatti iniziava a emergere e a diffondersi un boato dopo la caduta di Onigashima. Ma a placare ogni forma di ansia e paura ci pensano i Foderi Rossi, che rivelano che la lunga lotta per la liberazione di Wano da Orochi e Kaido si è finalmente conclusa. E subito dopo questo momento di gioia indescrivibile, l’anime presenta la versione adulta di Momonosuke, che è molto di più di questo. Infatti ora il figlio di Oden è il nuovo Shogun di Wano.

Momonosuke dichiara che il paese tornerà a splendere dopo tutti i danni causati dal controllo di Kaido. Con Momonosuke ora al comando del Paese, si può dire che la Saga di Wano si è conclusa anche sul piccolo schermo ed è tempo che Rufy e i Cappelli di Paglia tornino a salpare.

Fonte – Comicbook