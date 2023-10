Guida tascabile per maniaci dei libri per ragazzi | Recensione

Alfredo Paniconi 2023-10-03T07:08:18+02:00 Una guida esaustiva, totale e totalizzante. Un condensato che racchiude tutta una serie di albi illustrati che bisognerebbe almeno conoscere per addentrarsi in questo sconfinato mondo ricco di continue novità e gemme semi sconosciute. Testi: Carla Ghisalberti & The Book Fools Bunch Casa Editrice: Clichy Genere: Guida Pagine: 612 pp. Formato: 13×19 cm, Brossurato Uscita: Agosto 2023 Prezzo: 19 €

Il mercato dei libri per ragazzi è davvero vasto e in continua espansione. Diventa davvero difficile starci dietro a tutte le uscite, le riedizioni e i cataloghi delle case editrici in continuo aggiornamento. Spesso capita di perdersi delle bellissime uscite o delle edizioni di vecchi classici che pensavamo di non poter più recuperare. Per ovviare a questo problema, si possono seguire le tantissime testate online, riviste fisiche, influencer e blog al riguardo. Oppure, ci si può fermare un secondo, respirare, e cercare una guida che condensi tutte queste informazioni. Guida tascabile per maniaci dei libri per ragazzi è sicuramente la scelta migliore in questo ambito. Scritta da Carla Ghisalberti con The Book Fools Bunch, e pubblicata da Edizioni Clichy nell’agosto 2023.

The Book Fools Bunch, sono un misterioso gruppo di esperti che lavora nell’ambito dell’editoria italiana. Sono tutti di base a Firenze e da anni, oltre a proporre volumi che i grandi editori trascurano, organizzano flash mob, rave, performance, reading e altre simili iniziative. Il tutto per sensibilizzare il nostro paese verso il problema della mancanza di attenzione al mondo dei libri. Carla Ghisalberti invece è al suo libro d’esordio, pur avendone letti moltissimi nella sua carriera. Lei ha studiato Storia dell’arte e ha lavorato per quindici anni in questo ambito. Poi ha cominciato ad interessarsi alla letteratura per l’infanzia. Così ha lavorato alla promozione della lettura di qualità nelle scuole e nelle biblioteche. Oggi si occupa di formazione e scrive su Lettura Candita, un blog che ha costruito nel 2011. Inoltre, da una decina d’anni lavora nella redazione di Orecchio Acerbo.

Struttura e contenuti dell’opera

Guida tascabile per maniaci dei libri per ragazzi si caratterizza in particolare per un’analisi ben ragionata e strutturata dei suoi contenuti. Troviamo infatti un ampio repertorio ragionato con tutti quei libri per ragazzi che nel tempo sono diventati dei veri e propri capisaldi imperdibili e indispensabili. Quindi troviamo degli albi diventati classici del passato, ma anche quelli usciti da poco e che classici lo sono già divenuti. Ma questa guida non si ferma ad una mera analisi. Approfondisce l’argomento, lo rende esaustivo e soprattutto godibile. Troviamo sì una struttura ben congegnata fatta di centinaia di titoli suddivisi per generi, temi, tipologie e fasce d’età. Ma non solo.

La letteratura per l’infanzia e per ragazzi è infatti un territorio sconfinato e in continua espansione. Dentro possiamo trovarci davvero di tutto. Dalle favole, alle fiabe, fino ai romanzi, racconti, poesie, diari e così via. Così, per ordinare tutta questa gran massa di informazioni, questa guida si propone anche di redigere una sorta di mappa di orientamento per lettori attenti, edotti ma anche per i curiosi e i desiderosi di approfondire. Troviamo infatti anche una lista dei 101 libri necessari per crescere, utile in special modo per i genitori che vogliono leggere ai propri figli qualcosa di valido.

Nella parte finale della guida troviamo anche la sezione Cose raccolte qua e là, dove ci sono dei dialoghi con i curatori delle più grandi case editrici d’Italia. Una serie di piccole interviste stimolanti ed interessanti. In definitiva, Guida tascabile per maniaci dei libri per ragazzi non va considerato come un catalogo definitivo. Ma piuttosto un aiuto per orientarsi e immergersi nell’esplorazione della letteratura per l’infanzia. La prima sensazione che si ha sfogliando le pagine di questa magnifica guida è quella di trovarsi di fronte ad un oggetto prezioso. Per non parlare del feticcio riguardante la carta usata per i fogli e la copertina. Una cura maniacale (è il caso di dirlo) che Clichy Edizioni dedica ad ogni piccolo particolare dei diversi libri che pubblica per le varie collane che ha in catalogo.

Conclusione – Guida tascabile per maniaci dei libri per ragazzi

Guida tascabile per maniaci dei libri per ragazzi è un manuale altamente strutturato e ricco di informazioni. Non basta soltanto leggerlo una volta. Ma è utile per essere consultato svariate volte e tenuto sempre a portata di mano in caso di dubbi o ulteriori approfondimenti. Non è infatti un semplice libro da leggere per conoscere meglio lo sconfinato mondo dei libri per l’infanzia. Ma è, per l’appunto, una guida, e come tale serve a dirigere lo sguardo e il campo d’interesse. Questo vale sia nel caso si conosca già molto bene l’argomento trattato. Sia se si voglia invece addentrarsi meglio nella letteratura per l’infazia e partire magari dai classici di ieri, oggi e domani. Oppure dagli imperdibili, quei libri che non si può far a meno di citare o sentir citati almeno una volta.

Senza dubbio, nonostante l’intento divulgativo, questa guida è stata scritta e organizzata in maniera scorrevole e ben strutturata. In maniera tale da non risultare indigesta o di difficile consultazione a coloro non particolarmente avvezzi all’uso delle guide di questo genere. Risulta quindi essere un’ottima lettura anche per coloro che sono completamente estranei a questo mondo ma vogliono conoscerlo meglio. Un indispensabile volume, consigliatissimo per genitori, librai, biblioteche e, in generale, per qualsiasi appassionato esploratore della letteratura per ragazzi.