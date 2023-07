One Piece: l’anteprima del Gear Fifth in azione!

L’arco di Wano di One Piece è la saga più lunga della serie shonen scritta e disegnata da Eiichiro Oda, ma è soprattutto la saga che rivela a tutti i fan uno dei momenti più importanti del protagonista principale. Stiamo parlando del Gear Fifth e ormai manca poco al suo debutto sul piccolo schermo. Nell’ultimo episodio dell’anime, Rufy riceve un colpo da Kaido che quasi gli toglie la vita, ma questa situazione critica ha portato il protagonista ad avere una reazione inaspettata.

Di fatto Rufy ha scatenato il risveglio del suo Frutto del Diavolo, portandolo a un livello completamente nuovo. E con il presente articolo vogliamo riportare che in occasione del One Piece Day 2023, è stato pubblicato in anteprima una clip che mostra il Gear Fifth in azione. Nello specifico è possibile proprio vedere il protagonista principale trasformarsi in un cartone animato e “giocare” con Kaido. È possibile vedere la clip in cima al presente articolo.

Ma questa nuova trasformazione è molto più di un potenziamento di Rufy e di nuovi attacchi incredibili. Infatti farà decisamente luce su alcuni segreti tra la vera natura del Frutto del Diavolo e un personaggio pressoché leggendario e mai menzionato prima di questo momento. Stiamo parlando di un pirata menzionato nella clip, ossia “Joy Boy”.

Nella lotta tra Rufy e Kaido, nessuna delle precedenti forme di Rufy è bastata per abbattere il Capitano delle Cento Bestie. E infatti il Gear Fifth vede Rufy diventare completamente bianco, ma quello che colpisce è il suo modo di comportarsi e di combattere.

Questa nuova clip non solo mostra un anteprima la nuova forma potenziata ed evoluta di Rufy, ma conferma anche la data di uscita ufficiale già riportata, dell’episodio dell’anime che introdurrà Gear Fifth.

Il 6 agosto infatti debutterà sul piccolo schermo con l’episodio 1071 di One Piece. A partire da questo momento, la battaglia tra Rufy e Kaido prenderà una piega inaspettata.

Rufy, infatti, oltre a poter usare i suoi poteri di gomma in modi completamente nuovi, avrà anche la capacità di trasformare tutto ciò lo circonda e che quindi lo circonda. Nel creare questa nuova forma, Eiichiro Oda si è messo al lavoro per espandere l’arsenale di Rufy.

Fonte – Comicbook