Tokyo Revengers: l’arco Tenjiku debutterà il 3 ottobre su Disney+

Il sito ufficiale dell’adattamento anime del manga di Tokyo Revengers di Ken Wakui ha recentemente trasmesso un nuovo importante trailer promozionale di Tokyo Revengers: Arco Tenjiku. Si tratta dell’ultimo arco narrativo nell’adattamento del manga. E questo video, visibile in cima al presente articolo, ha rivelato la data di uscita ufficiale dell’anime, ossia il 3 ottobre di quest’anno. Si scopre inoltre che l’opening dell’adattamento anime sarà intitolata “Say My Name” della band Hey-Smith.

L’anime quindi farà il suo debutto in anteprima in Giappone il 3 ottobre sui canali MBS, TV Tokyo e AT-X. Quindi su 31 canali di affiliazione in tutto il Giappone. Per quanto riguarda tutti i fan italiani della serie, potranno guardare l’arco Tenjiku di Tokyo Revengers su Disney+.

Tra le altre informazioni che possiamo riportare, a seguire è possibile leggere i nomi degli attori e dei relativi personaggi che interpreteranno:

Nobunaga Shimazaki sarà nei panni di Izana Kurokawa

Tetsu Inada interpreterà Kanji Mochizuki

Seiichirō Yamashita sarà Kakucho

Kouki Uchiyama nei panni di Shion Madarame

Daisuke Namikawa darà la sua voce a Ran Haitani

Hiro Shimono sarà Rindo Haitani

Tokyo Revengers è un manga scritto e disegnato da Ken Wakui, e serializzato dalla Kōdansha su Weekly Shōnen Magazine dal 2017 al 2022. La versione italiana è pubblicata da Edizioni BD sotto l’etichetta J-Pop a partire dal 3 febbraio 2021.

Le vicende ruotano attorno al protagonista principale Hanagaki, un ventiseienne che vive un trauma legato alla morte di Hinata Tachibana. Si tratta non solo di una sua amica importante, ma soprattutto del suo primo vero amore. Tuttavia la sua vita subirà un drastico cambiamento, dopo che qualcuno lo spinge contro un treno in corsa. Hanagaki, però, scopre che invece della sua morte si è verificato un incredibile viaggio indietro nel tempo, capace di riportarlo a prima della morte di Hinata. Quindi lo scopo dell’esistenza di Takemichi diventa così proteggere Hinata, pur sapendo che ciò risulterà particolarmente difficile. Il motivo è legato al fatto che ragazza ha perso la vita in seguito ad una rappresaglia da alcuni giovani criminali, e l’unico modo per impedire il fatto è diventare più “potente” di loro.

