Tra le uscite manga Star Comics del 20 febbraio 2024 troviamo alcuni dei più grandi successi della casa editrice, come Detective Conan New Edition, Dragon Ball Ultimate Edition e One Piece New Edition, oltre a proposte più recenti come Oneira e Trese.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 20 febbraio 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 20 febbraio 2024

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 44

di Gosho Aoyama

€ 6,50

Si chiude il gioco di indovinelli tra il dinamitardo del Koshien e la coppia Conan-Heiji, ma il caso successivo è già dietro l’angolo e questa volta Conan lo affronterà con i Detective Boys. Nel frattempo, in questura, arriva una notizia che riaccende le speranze degli ammiratori della bella Sato: l’agente Takagi verrà trasferito?! Che ne sarà della sua invidiatissima storia d’amore?! Come se non bastasse, torna anche Kaito Kid con una nuova, spericolata sfida!

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 22

di Akira Toriyama

€ 15,00

Sul pianeta Namecc siamo alla resa dei conti: Freezer, dopo due trasformazioni, è diventato un essere dotato di una potenza inimmaginabile, in grado di distruggere senza grossi sforzi persino un intero pianeta! Che sia proprio questo il destino che attende Namecc? Riuscirà Goku ad avere la meglio contro un avversario dalla simile potenza?

ONE PIECE NEW EDITION n. 102

GREATEST n.278

di Eiichiro Oda

€ 5,20

LE AVVENTURE DELLA BANDA DI PIRATI PIÙ CASINISTA E RUMOROSA ALLA RICERCA DEL ONE PIECE!

Dopo essere riuscito a riprendersi, Rufy affronta nuovamente Kaido. Dove andrà a parare il duello tra i due fortissimi rivali, ora finalmente giunto a un punto di svolta?! Nel frattempo, anche per i compagni di Cappello di Paglia, impegnati ad affrontare gli ufficiali nemici in vari punti del campo di battaglia, arriva il momento di concludere gli scontri… La saga del Paese di Wa raggiunge il suo apice!

ONEIRA n. 2

di Cab,Federica Di Meo

€ 6,90

IL NUOVO MERAVIGLIOSO PROGETTO FIRMATO CAB E FEDERICA DI MEO!

Gli incubi che ciascuno di noi ha, nascosti da qualche parte nella mente, hanno preso vita. Spinti solo dal desiderio di eliminare i loro ospiti, questi mostri, nelle loro molteplici forme, sono diventati un problema da combattere.

Di fronte a questa crescente minaccia, la Casta delle Epeire è stata istituita come braccio armato della Chiesa per combattere le creature dei sogni.

Mentre combatte contro gli incubi, Arane Heos, la famigerata “Vedova Nera”, dovrà affrontare il crescente tumulto all’interno della Chiesa e della sua casta, che ora minaccia il segreto di sua figlia.

TO YOUR ETERNITY n. 20

STARLIGHT n.358

di Yoshitoki Oima

€ 5,90



POTRÀ UN ESSERE IMMORTALE, SENZA FORMA E SENZA NOME, COMPRENDERE IL SIGNIFICATO DI “VITA”?

L’osservatore ha portato a termine la sua esistenza da essere umano, e sono trascorsi ormai cinquecento anni da quando gli uomini hanno scelto di coesistere con i knocker. La gente è finalmente libera di fare ciò che vuole: con un corpo sano e forte e cibo in abbondanza, alle persone non resta che mirare a realizzare i propri desideri. Ma nel futuro, in un angolo remoto di una città che sembra uscita da un racconto fantastico, i cui grattacieli si innalzano fino a toccare il cielo, una bambola prende vita… Ora che tutto è cambiato, come vivranno Fushi e i suoi compagni immortali?

TRESE n. 6

di Budjette Tan,KaJo Baldisimo

€ 8,90

Quando il sole tramonta nella città di Manila, è meglio non sbagliare strada, rischiando di finire in quel lato poco illuminato, tra aswang succhiasangue, giganteschi kapre ed engkanto magici. Se un crimine è atipico, la polizia chiama Alexandra Trese, infallibile detective specializzata in sovrannaturale. In un terribile viaggio nei meandri più oscuri della mitologia filippina (parzialmente reinterpretata in chiave moderna), Trese è un successo internazionale: enigmatica serie horror di produzione filippina, è recentemente stata adattata in anime da Netflix.

VANISHING MY FIRST LOVE n. 8

SHOT n.269

di Aruko,Wataru Hinekure

€ 6,50

Al termine delle vacanze estive, Aoki e Ida vanno a vedere i fuochi d’artificio. Aoki è in preda al batticuore per l’improvvisa intraprendenza di Ida e, come se non bastasse, con l’ultimo Festival culturale del liceo avranno anche l’occasione di presentarsi ai rispettivi genitori! Si avvicinano poi gli esami di ammissione e Hashimoto e Akkun riflettono su quale percorso intraprendere…

YURI IS MY JOB! n. 8

QUEER n.82

€ 6,90

LA SERIE GIRLS’ LOVE PIÙ ATTESA!

Hime e Mitsuki si sono aperte l’una con l’altra, rivelandosi ciò che tenevano nascosto ognuna nel proprio cuore. A questo punto sembra che il rapporto tra le due ragazze sia diventato più profondo ma, quando arriva il momento di salutarsi, Mitsuki confessa a Hime di essere innamorata di lei e la bacia, distruggendo quello che avevano appena costruito. Hime si reca quindi a lavoro annunciando di voler lasciare il Liebe…