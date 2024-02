One Piece: Inaki Godoy svela l’arco narrativo che sta seguendo nell’anime

Inaki Godoy e altri attori della serie live-action di One Piece di Netflix sono di recente comparsi in occasione della première di un altro adattamento live-action di Netflix, Avatar: The Last Airbender. Qui i giovani attori hanno condiviso i loro pensieri su diversi argomenti. Recentemente, il giovane attore che interpreta Monkey D. Rufy, Inaki Godoy, ha condiviso con i fan quale arco narrativo della serie anime di Toei sta seguendo e ha anche parlato di quello che sa circa gli eventi del manga.

Sebbene interpretare il ruolo di Rufy sia un sogno diventato realtà per Godoy, recentemente ha colto l’occasione per confessare che il ruolo non è certamente facile. Godoy ha detto quanto segue riguardo alla pressione che ha sentito e che sente tutt’ora nell’interpretare il Capitano dei Cappelli di Paglia. Ha ammesso che c’erano momenti in cui era molto difficile, e la pressione di tutto questo gli dava fastidio.

Tuttavia man mano che proseguiva il lavoro sul set, continuando a interpretare Rufy, è come se il suo spirito avesse preso il sopravvento su di lui. E in qualche modo a volte dimenticava che stesse lavorando su questa enorme produzione perché Godoy ha iniziato a divertirsi come lui. Nonostante le pressioni, Godoy sembra essere coinvolto a lungo termine nell’adattamento live-action di Netflix.

Durante un panel al Middle East Film & Comic Con, Inaki Godoy ha approfittato dell’occasione per parlare del suo punto di vista nell’anime di One Piece. E scopriamo che Godoy sta per cominciare a guardare l’Arco di Dressrosa. Quindi questo vuol dire che il giovane attore si sta avvicinando alla fine dell’Arco dell’Isola degli Uomini Pesce. Oltre a farsi strada attraverso la serie televisiva, il Rufy del live-action ha tenuto d’occhio il manga di Eiichiro Oda, e sa che i Pirati di Cappello di Paglia sono arrivati da un po’ sull’Isola di Egghead.

La serie live-action di One Piece è stata confermata per una seconda stagione, anche se Netflix al momento non ha rilasciato molte informazioni sulla produzione o sui nuovi personaggi che vedremo nella seconda stagione. Dato che comunque adatterà gli eventi originali del manga, è chiaro che i prossimi episodi molto probabilmente copriranno gli archi dell’isola di Drum e potenzialmente quello di Alabasta.

Fonte – Comicbook