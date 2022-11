Nicola Giuseppe Gargiulo 2022-11-08T20:00:14+01:00 Autori: Yura Urushibara Casa Editrice: Panini Comics/Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 5,20 Brossurato – B/N Data di pubblicazione: 29/09/2022

Togen Anki – Sangue Maledetto è un nuovo Battle Shonen serializzato su Weekly Shōnen Champion: inutile dire che la storia sta andando alla grande in terra nipponica e ovviamente Planet Manga ha deciso di portarla anche in Italia.

Attinente al genere dark/fantasy la storia vede al centro delle vicende Shiki Ichinose, un ragazzo dalla natura demoniaca che dovrà affrontare numerose battaglie per compiere il suo destino, un destino colmo di sangue, morte e maledizioni.

GUERRE SEGRETE E BOTTE DA ORBI IN UNO SHONEN DA BRIVIDI Shiki Ichinose ancora non lo sa, ma nelle sue vene scorre il sangue maledetto degli Oni. Questo lo rende un bersaglio per i membri del Momotaro Kikan, agenzia segreta dedita alla disinfestazione demoniaca. Basterà buttarla in rissa per resistere agli attacchi dei paladini della giustizia?

Togen Anki – Sangue Maledetto 1, un nuovo e “Demoniaco” Battle Shonen

Così come ci racconta anche la trama Shiki dovrà far fronte a un’organizzazione volta alla disinfestazione demoniaca e proprio per via della sua natura il ragazzo dovrà compiere un arduo percorso per togliersi dai guai, affermando anche la sua vera natura.

Il comparto scritturale e grafico/visivo è davvero buono ma alla fine tutto si rifà ai classici cliché shonen, o almeno nel primo volume; nonostante questo il suddetto scorre davvero bene e il lettore può rilassarsi con una lettura non troppo impegnata.

Oltre la presentazione del tutto di certo non mancano alcuni colpi di scena molto interessanti, anche se scontati per chi è già avvezzo a questo genere di storie. Alla fine della fiera il colpo di scena più grande serve al protagonista per proseguire ardentemente su una precisa strada, proprio come accade per la maggior parte dei battle shonen.

Il percorso intrapreso dal protagonista lo condurrà poi a una sorta di rivelazione del suo potenziale, mostrando e fondendo la sua mente umana alla sua controparte demoniaca, che in questo caso è focalizzata sul sangue maledetto degli Oni. Il tutto promette bene è il primo numero riesce comunque a intrattenere.

Ottimi disegni e buona impostazione delle tavole

L’impostazione delle tavole e delle gabbie è davvero buona e forse la controparte artistica prevale sulla scrittura, visto che il character design e alcune sequenze di combattimento sovrastano la parte scritturale, al momento mediamente abbozzata e troppo immersa “dentro gli schemi” del battle shonen moderno.

Questo non vuole enunciare la scarsità qualitativa della storia, ma semplicemente il tutto, almeno per quanto riguarda il primo volume, non mostra alcun segno di “unicità” risultando essere “troppo” figlio dei canoni moderni, forse anche troppo.

Questo non è un grosso difetto visto che molti autori hanno basato le loro prime storie su opere già esistenti, come successo con Araki, Miura e tanti altri. Yura Urushibara è un ottimo autore e di certo questa storia può solo decollare alla grande e magari nel corso del tempo può regalare delle grandi sorprese.