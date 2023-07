One Piece: Oda rivela i Frutti del Diavolo per ogni membro della ciurma di Rufy

Una delle caratteristiche più iconiche in assoluto di One Piece sono i Frutti del Diavolo, che donano poteri particolari a tutti coloro che ne mangiano uno.

E nella ciurma dei Cappelli di Paglia ce ne sono alcuni, ma altri non hanno mangiato nessun Frutto. Parliamo ad esempio di Zoro, Sanji e Nami che però hanno saputo sconfiggere diversi nemici dotati di poteri di tipo Zoo Zoo, Paramisha e Rogia, tramite altri assi nella manica.

Ma con il presente articolo vogliamo riportare che il mangaka della serie shonen, Eiichiro Oda, ha rivelato quali potrebbero essere i frutti del Diavolo per gli altri membri della ciurma di Rufy che non ne hanno mangiato uno. Quindi Oda ha anche specificato che tipo di potere potevano trarre.

Eiichiro Oda ha rivelato questa curiosità nel famoso spazio speciale dedicato ai fan, ossia la rivista SBS. Questa è presente da sempre in ogni singola uscita di un nuovo capitolo da quando One Piece ha debuttato su Weekly Shonen Jump decenni fa. Il famoso manga shonen attualmente si trova nel suo arco finale, ma fino all’ultimo capitolo, Oda continuerà a rispondere alle domande in futuro.

I membri della ciurma che hanno mangiato un frutto del diavolo sono Rufy, Robin, Brook e Chopper, dunque sono solo quattro. Nonostante godano di poteri incredibili e fuori dal comune, hanno perso la capacità di nuotare. E Oda ha colto l’occasione per dichiarare quali frutti del diavolo sarebbero più adatti a Zoro, Nami, Usopp, Sanji e Franky.

Dunque si scopre che Zoro mangerebbe il Frutto del Diavolo Zoo Zoo mitologico Pesce Pesce modello Seiryuu, Nami il Frutto Rombo Rombo ( fulmine umano) e Usop quello Tasca Tasca, che gli consentirebbe di avere tasche illimitate in un solo corpo. Conclude con quello di Sanji e Franky i quali avrebbero rispettivamente i poteri del Frutto Nuoto Nuoto e Armi Armi.

Uno dei più grandi segreti che circondano il Frutto di Monkey D. Rufy sta per essere rivelato nell’anime di One Piece. Dopo aver ricevuto un colpo devastante da Kaido, Cappello di Paglia sta per rivelare la sua trasformazione in Gear Fifth.

