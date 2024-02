Un levriero ben nascosto | Recensione

Alfredo Paniconi 2024-02-14T08:10:49+01:00 Un albo illustrato divertente e pieno di prorompente colore e gag spassose. Il testoè ben ritmato e le illustrazioni cariche di cromie con personaggi ben caratterizzati e simpaticissimi. Un libro adattissimo anche per imparare la lingua inglese. Testi: Andrea Antinori Illustrazioni: Andrea Antinori Casa Editrice: Corraini Edizioni Genere: Comico Fascia di età: dai 3 anni Pagine: 40 pp. Formato: 24×30 cm, Cartonato Uscita: Marzo 2022 Prezzo: 22 €

Chi non ha mai desiderato un cane? Molti ormai ne posseggono uno. Ne esistono di tantissime razze, colori, taglie, caratteri e caratteristiche. Ovviamente ognuno ha il suo preferito, anche a seconda delle proprie esigenze abitative. I cani da piccola taglia sono più adatti agli appartamenti, mentre quelli grandi hanno bisogno di un giardino o al limite un balcone o terrazza. Estistono anche delle razze di cane che hanno delle esigenze molto particolari. Dovute alla loro costituzione e al loro carattere. Di questa tipologia di cane andremo a parlare oggi con il libro in questione In Un levriero ben nascosto, il protagonista è un bambino col suo cane, che ne racconta in modo dolce e divertente le caratteristiche. Questo albo illustrato è scritto e illustrato da Andrea Antinori e pubblicato da Corraini Edizioni nel marzo 2022.

Come dicevamo, questo albo illustrato parla per l’appunto di un levriero. Non tutti sanno che questa razza di cane estremamente prudente e cauta. Anzi, bisognerebbe dire che in realtà ha paura di qualsiasi cosa e ogni occasione è buona per andare a nascondersi. Tutto gli fa paura, ma proprio tutto. Dai piccioni, ai palloncini, fino al vento, i gatti e perfino gli altri levrieri. Quando però il levriero si nasconde non è facile trovarlo e ancor più difficile è convincerlo ad uscire. Bisogna quindi evitare che il levriero scappi improvvisamente alla ricerca del nascondiglio più vicino. Sì, ma come fare? Questo albo si propone per l’appunto come una specie di guida all’approccio col levriero. Suggerisce infatti diverse strategie per riuscire a convivere con questo cane piuttosto atipico.

Ovviamente il tutto è fatto in chiave divertente e spassosa. Infatti le proposte sono piuttosto assurde e poco plausibili. Si propone infatti di provare a camuffare il levriero con dei travestimenti spaventosi, così che siano gli altri a fuggire da lui. Oppure, ancor più assurdo, portarlo in luoghi dove non si incontra nessuno. Soprattutto in città è praticamente impossibile.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Abbiamo già avuto il piacere di leggere e recensire alcuni degli albi illustrati da Andrea Antinori, come ad esemipio La famosa esplosione alla fabbrica della nebbia, scritto da Angelo Mozzillo e pubblicato da Clichy Edizioni e Ultimo regalo, scritto da Mara Dompè e pubblicato da CameloZampa. In Un levriero ben nascosto invece Andrea Antinori è sia autore che illustratore e ci regala un albo davvero pieno di leggerezza e ironia. Antinori, come spiega alla fine del libro, prende spunto dall’incontro con un levriero che ha accudito per qualche giorno e ne traccia un quadro che ci fa simpatizzare subito con questo animale.

Il ritmo narrativo che ha scelto è volto ad intrattenere il lettore in maniera divertente e intrigante dall’inizio alla fine del libro. Ma ovviamente ciò che fa da padrone in questo libro sono le buffissime illustrazioni. Il levriero è rappresentato in tutte le sue varie declinazioni, sempre più assurde e divertenti. I personaggi secondari e gli oggetti di contorno poi rendono il tutto più spassoso e fantasioso.

Le bellissime illustrazioni di Andrea Antinori rendono questo libro ancor più buffo e frizzante. Il suo inconfondibile stile si presta alla perfezione in questa tipologia di storia. Corraini Edizioni confeziona un albo illustrato davvero delizioso, sia dal punto di vista testuale che illustrativo. Ogni aspetto del libro è ben curato. La carta scelta è davvero eccellente e rende la stampa dei colori brillanti e gioiosi. Bellissima anche la copertina e il retro in cui le due dominanti cromatiche, blu e arancione, cattura l’occhio al primo sguardo. Infine un aspetto peculiare di questo albo illustrato è quello di avere il testo bilingue, italiano e inglese. Questo risulta molto utile per i bambini che iniziano a parlare una lingua straniera già in tenera età.

Conclusione – Un levriero ben nascosto

Un levriero ben nascosto è un albo illustrato dirompente e creativo. Le illustrazioni fanno da protagoniste accompagnate da un testo snello e agile, proprio come il protagonista del libro. Le trovate grafiche scelte da Andrea Antinori lo rendono un albo bellissimo anche solo da sfogliare, grazie al suo gusto estetico semplice ma molto efficace. In conclusione Un levriero ben nascosto è albo illustrato che riesce, grazie alla sua sapiente miscela di testo brillante e illustrazioni esplosive a intrattenere e divertire. Un libro assolutamente da consigliare per divertire sia i bambini che gli adulti di qualsiasi età.