Hugh Jackman tornerà nei panni di Wolverine in Deadpool 3

In un video pubblicato sulla sua pagina Twitter, l’attore di Deadpool Ryan Reynolds ha confermato che Hugh Jackman tornerà a vestire i panni di Wolverine in Deadpool 3 dei Marvel Studios.

Al termine di una clip di 81 secondi in cui afferma di non avere nessuna idea per Deadpool 3, Reynolds chiede improvvisamente alla star di Wolverine Hugh Jackman se volesse “interpretare Wolverine un’altra volta” mentre Jackman cammina dietro di lui per le scale. Per l’eccitazione dell’intero fandom del MCU, Jackman ha risposto con un semplice “Sì, certo Ryan“.

Insieme alla rivelazione, il video ha anche confermato che Deadpool 3 uscirà nelle sale il 6 settembre 2024.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

Nella clip Reynolds ha condiviso un lungo monologo sulla preparazione di Deadpool 3, esprimendo il suo disappunto per il fatto che il team non abbia potuto portare nulla al D23 Fan Expo di inizio settembre. Ha poi parlato dell’attesa introduzione di Wade Wilson nel MCU e di come “ovviamente deve essere speciale“, anche se ha ammesso di non avere nulla in mente per farlo:

“Ciao a tutti. Siamo estremamente dispiaciuti di aver mancato il D23, ma stiamo lavorando duramente al prossimo film di Deadpool da… un bel po’ di tempo. Ho dovuto fare una vera e propria ricerca dell’anima su questo film. La sua prima apparizione nel MCU deve ovviamente essere speciale. Dobbiamo rimanere fedeli al personaggio, trovare nuove profondità e motivazioni, un nuovo significato. Ogni Deadpool deve distinguersi e distinguersi. È stata una sfida incredibile che mi ha costretto a scendere nel profondo, e io… non ho niente… sì… solo… completamente… vuoto lassù… e terrificante”

A questo punto compare una figura dietro le spalle sulle scale:

Reynolds: “Ma abbiamo avuto un’idea. Ehi Hugh, vuoi interpretare Wolverine un’altra volta?”. Jackman: “Sì, certo, Ryan”.

Il video si chiude ironicamente con I Will Always Love You di Whitney Houston.