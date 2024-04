Teogonia: annunciata la trasposizione animata

Le migliori trasposizioni anime non sempre provengono dal manga, poiché i romanzi continuano a offrire al medium nuove storie da cui attingere. Teogonia è un esempio di una novel popolare proveniente dal Giappone che sta ricevendo l’opportunità di arrivare sul piccolo schermo, e con esso, un nuovo regno fantasy oscuro si prepara a radicare le menti (e le stanze) di tutti gli appassionati.

Per coloro che non conoscono il romanzo originale, Teogonia è stato pubblicato per la prima volta nel 2017. Dopo il successo della stampa, la serie ha ricevuto sia una serie di light novel che una trasposizione manga per ampliare il mondo brutale. La storia imminente dell’anime si rivela essere un Isekai, poiché il protagonista, Kai, si trova ad affrontare il compito di cambiare il mondo dopo aver subito un grave infortunio che mette a rischio la sua vita.

Arrivo dell’anime di Teogonia Sebbene non sia stata ancora rivelata una finestra di uscita per Teogonia, è stata confermata una nuova locandina e una casa di produzione. Hakuhodo DY Music & Pictures si occuperà della storia Isekai e se non siete familiari con lo studio, potreste riconoscere alcuni dei loro lavori passati. Hakuhodo ha lavorato su opere come Black Bullet, Street Fighter II V, Grenadier e Eureka Seven, per citarne alcuni.

Se desiderate saperne di più sul mondo di Teogonia, dovete sapere che la storia mette al centro un periodo di guerra in cui continui scontri sanguinosi proseguono tra tribù umane e semiumane come le Scimmie Cenerine (Macaque) e i popoli dei maiali (Orchi) che invadono le terre umane.

Kai, un ragazzo del villaggio di Rag trascorre le sue giornate immerso nella battaglia per proteggere il suo villaggio. In mezzo alle dure battaglie imposte da coloro che possiedono un immenso potere noto come “portatori guardiani” e mentre i suoi compagni cadono uno dopo l’altro, Kai ricorda improvvisamente ricordi che non dovrebbe aver vissuto – ricordi di un mondo con tecnologia avanzata e conoscenza delle vite delle persone al di là di questo mondo. E così, sebbene Kai fosse solo un contadino, si trova presto coinvolto in grandi prove.

