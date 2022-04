Chi è Monolith, sovrana di Hulk Planet?

A luglio l’”astronave Hulk” atterrerà su Hulk Planet, un pianeta governato dalla misteriosa Monolith e popolato da creature simili a Hulk che prosperano sotto il calore di una stella gamma!

Lo scrittore Donny Cates e il disegnatore Ryan Ottley porteranno i lettori in questa nuova entusiasmante località in un nuovo arco narrativo che inizierà in HULK # 9. La saga esplorerà come funzionerebbe una società costruita da Hulk per Hulk e introdurrà una serie di nuovi personaggi alimentati dai raggi gamma, incluso la sovrana di Hulk Planet, Monolith.

Completamente scosso dalla sua battaglia con Thor in “Banner of War” e dall’impatto di Titan sui suoi amici, Bruce Banner decide che la sua migliore compagnia è se stesso e solo se stesso.

Mentre porta l’astronave Hulk su una rotta lontana, inizia a fare i conti con cosa significa essere in buona salute e incontra un’alternativa all’isolamento che non avrebbe mai pensato di sognare.

Bruce ha finalmente trovato quello che dovrebbe essere il paradiso per eccellenza, ma non riesce a scrollarsi di dosso i pensieri del passato o il fastidioso sospetto che Monolith non sia totalmente onesta su ciò che vuole da Hulk.

Sulla creazione di Monolith, Ottley ha affermato: