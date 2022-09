Paul Levitz all’esordio in Marvel per i 60 anni degli Avengers, dopo 50 passati alla DC

Tra i vari anniversari che la Marvel celebra nel 2023 c’è quello per i 60 anni degli Avengers, che vedrà tra le altre una firma inaspettata come quella di Paul Levitz.

La miniserie in cinque parti War Across Time, disegnata dalla leggenda Alan Davis, vedrà il team originale degli Avengers affrontare la minaccia di Kang il Conquistatore in un’avventura che si svolge poco dopo Avengers #11.

Ecco qui la alcune pagine di anteprima di Avengers: War Across Time #1, che vedrà la formazione degli Avengers di 60 anni fa fronteggiare un furioso Hulk per le strade di New York, in un sentito omaggio di Paul Levitz alle storie di Stan Lee e Jack Kirby. Ma il malvagio dietro tutta la vicenda è ovviamente Kang il Conquistatore, prossima grande minaccia anche del Marvel Cinematic Universe nella Multiverse Saga.

