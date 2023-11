One Piece: cosa si vedrà nell’episodio 1082 dell’anime?

L’adattamento anime di One Piece ha finalmente messo la parola fine al lunghissimo e violento scontro tra Rufy e Kaido. Si è trattato senza dubbi, dello scontro momentaneamente più duro del pirata dal cappello di paglia. E proprio come lui, anche il resto della ciurma ha avuto di fronte avversari incredibili. Ma l’arco di Wano non si è ancora ufficialmente concluso e con il presente articolo vogliamo riportare cosa i fan dovranno aspettarsi nell’episodio 1082 dell’anime.

Mentre l’arco narrativo di Wano si avvia verso la conclusione definitiva, i fan hanno iniziato a scoprire cosa sta succedendo nel resto del mondo. Al momento Rufy e i suoi compagni di viaggio sono rimasti sull’isola a recuperare le forze. La vittoria di Rufy su Kaido ha fatto crescere il suo nome a nuovi livelli in tutto il mondo. Quindi sarà un bersaglio prioritario per la Marina quando abbandonerà Wano.

Ma un nuovo personaggio non ha aspettato questo sviluppo, presentandosi direttamente sull’isola chiusa. Si tratta dell’ammiraglio Ryokugyu, deciso a eliminare Rufy il più rapidamente possibile. Ma a fermarlo ci pensano i Nove Foderi Rossi, insieme a Momonosuke e Yamato, che vogliono che il protagonista della serie possa godersi davvero la meritata vittoria. Ma l’anticipazione dell’episodio 1082 di One Piece lascia intendere che le cose diventeranno sempre più intense per i foderi rossi man mano che la lotta continua.

L’episodio 1082 di One Piece si intitola “Giunge una nuova era! La furia dell’Imperatore Rosso” e di seguito ne riportiamo anche una breve sinossi:

“Ryokugyu approfitta delle ferite ancora non rimarginate della Terra di Wano e le calpesta. Proprio dopo aver sconfitto Momonosuke con il suo potere travolgente e una nuova era sta per chiudersi, appare un uomo che mostra una forte fiducia verso il futuro“.

Il riferimento è chiaramente a uno dei quattro Imperatori del mare, ossia Shanks il Rosso. Questo personaggio è infatti tornato già nell’episodio 1081, dove ha ben messo in chiaro quale sarà il suo prossimo obiettivo. Nell’episodio successivo invece, il Rosso metterà fine alla minaccia di Ryokugyu senza nemmeno avvicinarsi a quest’ultimo.

L’episodio 1081 di One Piece sarà trasmesso in Giappone domenica 5 novembre e sarà disponibile su Crunchyroll sottotitolato in italiano.

Fonte – Comicbook