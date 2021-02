The Legend of Zelda è la saga fantasy Nintendo per eccellenza, una serie di videogame che emoziona noi videogiocatori da 35 anni.

La fortunata serie esordì il 21 Febbraio 1986 nei negozi giapponesi con il primo titolo sviluppato per il Disk System, la periferica del Famicom che utilizzava floppy disk proprietari.

Un anno e mezzo dopo arrivò in Occidente per il Nintendo Entertainment System su cartuccia color oro con batteria interna per i salvataggi.

Per celebrare l’anniversario nelle pagine che seguono possiamo leggere alcune curiosità che ho raccolto su una serie che mi tiene compagnia da 31 anni ormai e che occupa un posto speciale nel mio cuore.