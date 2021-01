The Legend of Zelda Ocarina of Time continua a far parlare di sé a oltre venti anni dalla pubblicazione.

Forest of Illusion, account Twitter che si propone il compito di preservare la storia Nintendo, è entrato in possesso di una vecchia demo del gioco risalente probabilmente al 1997.

La demo mostra diversi aspetti inediti del titolo che non sono stati inclusi nella versione finale, come mappe, abilità, oggetti e persino svolgimenti della storia.

We have a prototype Nintendo 64 cartridge of F-Zero X that contained data from an early build of Zelda 64 that used to be on the cartridge. We're estimating it's from Spaceworld 1997. We're going to look into this more. Of course everything will be released. pic.twitter.com/Q5SoAbsdWM — Forest of Illusion (@forestillusion) January 19, 2021

Possiamo quindi dare uno sguardo alle prime versioni di aree come Kakariko Village, Temple of Time e Hyrule Field:

A proposito delle abilità, Link era in grado di trasformarsi in Navi — un potere simile a quello visto in Zelda II per NES; oggetti rimossi comprendono un fischietto per richiamare Epona e Medaglione in grado di evitare i nemici.

Per quanto riguarda la trama, in questa demo di Zelda Ocarina of Time le fate si trovano intrappolate all’interno del Deku Tree ed è così che Link conosce Navi.

Inoltre i giocatori avrebbero potuto visitare Goron City e Zora’s Domain e affrontare i rispettivi dungeon nell’ordine preferito.

A proposito di Zelda Ocarina of Time

Prodotto da Shigeru Miyamoto e sviluppato da Nintendo EAD, The Legend of Zelda Ocarina of Time è uscito per Nintendo 64 il 21 Novembre 1998 in Giappone, il 23 Novembre 1998 negli USA e l’11 Dicembre 1998 in Europa conquistando critica e pubblico a tal punto da essere considerato uno dei migliori videogiochi della storia.

Nel 2002/2003 il gioco è stato reso disponibile anche per GameCube come bonus disc all’interno dell’edizione speciale di The Wind Waker, in una versione che include anche la Master Quest.

Un remake intitolato The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D è uscito nel Giugno 2011 per Nintendo 3DS:

Unisciti a Link, il leggendario eroe che attraversando Hyrule e perfino viaggiando nel tempo, è intento a fermare i piani di Ganondorf. Brandisci armi e oggetti straordinari, combatti boss feroci e risolvi i rompicampo di questo acclamato capitolo della serie di Zelda. Che lo stia giocando per la prima volta o meno, la versione originale per Nintendo 64 è un patrimonio della storia videoludica, con innovative visuali 3D insieme a un sistema di combattimento unico e una storia coinvolgente. The Legend of Zelda: Ocarina of Time è un vero capolavoro!

Ricordiamo che la saga di Zelda compie 35 anni nel 2021, vedremo come Nintendo celebrerà la ricorrenza dopo il 35° anniversario di Super Mario — magari con l’atteso sequel di Breath of the Wild.

