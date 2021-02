The Legend of Zelda: Skyward Sword HD è realtà! Ecco il trailer presentato da Eiji Aonuma. Il gioco avrà una mappatura nuova per l’utilizzo dei sensori di movimenti grazie ai joycon. Il gioco uscirà il 16 luglio 2021, con una serie di joycon dedicati disponibili sin dal lancio.

Questo permetterà ad ancora più persone di apprezzare il capolavoro Nintendo che era stato a tutti gli effetti il canto del cigno su Wii e che aveva posto fine agli Zelda per console per almeno 6 anni, saltando del tutto il Wii U se non vogliamo contare le Remastered di Wind Waker e di Twilight Princess.

Aonuma ha affermato che nuove informazioni sul seguito di Breath of the Wild arriveranno nel corso di quest’anno, ma che per ora non c’è nulla da dire al riguardo.

Skyward Sword HD – il canto del cigno del Wii

Skyward Sword è stato l’ultimo Legend of Zelda per console prima di Breath of the Wild. Uscì nel novembre 2011 e rivoluzionò i controlli di movimento, sebbene non senza alcuni intoppi.

Nel frattempo attendiamo sempre pazienti informazioni sul seguito di Breath of the Wild ora che Skyward Sword HD è stato presentato.

Abbiamo scoperto infatti più di un anno e mezzo fa che Breath of the Wild avrà un sequel, privo però di un nome ufficiale al momento. Da allora non si ha avuto più alcuna informazione sul progetto, se non che i due doppiatori spagnoli di Riveali e di Zelda, Marc Navarro e Nerea Alfonso, aveva dichiarato che il loro lavoro di doppiaggio del gioco è già stato completato. Questo aveva fatto sperare i fan sullo stato della produzione, ma poi si era rivelato un falso allarme, fatto rientrare dai doppiatori stessi.

Eppure in questo 2021 noi ci aspettiamo di vedere o di sapere altro su questo seguito tanto atteso.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild per Nintendo Switch