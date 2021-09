Under Ninja – annunciato l’anime

Under Ninja, il seinen manga di Kengo Hanazawa (I Am a Hero), diventerà una serie anime per la tv.

Lo annuncia il numero 41 della rivista Young Magazine di Kodansha con la seguente pagina a colori:

Il maestro Hanazawa ha lanciato la serie su Young Magazine il 23 Luglio 2018 e al momento il manga si compone di 6 volumi.

Under Ninja – il manga arriva in Italia

In Italia Under Ninja uscirà per J-POP Manga, come annunciato lo scorso 14 Giugno:

Il nuovo manga dall’autore di I am a Hero! I ninja sono i migliori assassini del mondo, agiscono nell’oscurità, rapidi, invisibili e letali. Dopo la Seconda Guerra Mondiale si sono sempre più frammentati, disperdendosi per il Giappone. A oggi, 200.000 ninja si nascondono tra la gente comune, osservando la società in attesa di ordini dai vertici delle loro organizzazioni. Kuro Kumogakure, discendente del decaduto clan Kumogakure, è un neet di infima categoria, disoccupato e tremendamente annoiato. In attesa, oramai da anni, del suo primo incarico come ninja, viene improvvisamente chiamato all’opera dai suoi superiori: saprà distinguersi e riconquistare l’onore perduto, lui che non sembra in grado di conservare nemmeno un banale lavoretto?

Sempre J-POP ha in catalogo I Am a Hero e i suoi spin-off, mentre GP Manga ha pubblicato la miniserie Ressentiment.

