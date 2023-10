Initial D è uno dei manga cult più importanti per quanto riguarda le corse automobilistiche e cavalcando la scia dei live action uno degli attori di Fast and Furious ha confermato che presto dirigerà un film inerente al franchise, alimentando la gioia di tutti gli appassionati. Sung Kang è il nome tirato fuori e come leggiamo su Comic Book tale aggiornamento è arrivato da South China Morning Post.

Kanga ha condiviso alcuni dettagli sul film: “Tratta di macchine, drift e cose inerenti a questo mondo. E come se fosse un Rocky o un Karate Kid e non vedo l’ora di mostrarvelo. E un lungometraggio molto divertente ed ha un budget davvero alto: il live action esprime e mette in risalto l’amore verso le auto”.

Non sappiamo praticamente nulla sul lungometraggio e abbiamo solamente le parole dell’attore che sta per cimentarsi nella sua prima missione da regista, dopo il suo ruolo quasi onnipresente nella saga di Fast and Furios, l’attore dirigerà questo lungometraggio dedicato a Initial D, recentemente pubblicato con una bellissima edizione anche in Italia.

Il manga da qui il film è tratto è stato pubblicato nel 1995 dalla mente di Shuichi Shigeno e come accennato da quel momento è diventata una pietra miliare del genere e del medium fumettistico giapponese. Nel 2005 è stato persino prodotto un adattamento live-action di Inizial D, diretto dai registi Andrew Lau e Alan Mak, che ha vinto numerosi premi in tutta l’Asia.

Initial D: l’attore di Fast and Furios dirigerà il live action

Non ci resta che attendere nuovi dettagli sul film che non sappiamo ancora se adatterà fedelmente la storia, oppure sarà solamente d’ispirazione. Fatto sta che stiamo parlando di un manga cult e l’attore di Fast and Furios dovrà stare attento prima cominciare o modificare qualcosa in merito alla storia originale: non ci resta che l’attesa.

Fonte Comic Book