Il regista Ryu Nakayama, noto per il suo lavoro su Chainsaw Man e diversi altri progetti anime come The Rising of the Shield Hero, One-Punch Man e Black Clover, ha recentemente fondato il suo studio di anime chiamato Andraft. Pur essendo maggiormente riconosciuto per la sua regia in Chainsaw Man, Nakayama ha ricoperto vari ruoli chiave in progetti anime di rilievo nel corso della sua carriera.

Orientato verso nuove sfide e desideroso di liberarsi da vincoli concettuali esistenti, il nuovo studio Andraft ha già fatto il suo debutto con la produzione di un promo di collaborazione per VSPO x Vanguard. Questo promo, della durata di oltre un minuto, offre una varietà di stili di animazione, presentando diversi personaggi provenienti da varie opere.

Il regista di Chainsaw Man dà il via al nuovo studio, Andraft

Il futuro progettuale del nuovo studio non è stato ancora rivelato, ma l’annuncio iniziale di Andraft è accompagnato da un invito aperto a nuovi talenti: “Andraft Inc. è un’unità creativa fondata nel 2023 dal regista, produttore e animatore Ryu Nakayama. Vogliamo creare un ambiente in cui possiamo continuare ad affrontare diverse sfide senza essere vincolati ai concetti esistenti e mantenere questo slancio il più a lungo possibile. Per offrire in futuro un’espressione ancora più libera a più persone, in modo che possiamo godercela insieme. Come un luogo in cui puoi veramente affrontare la tua creatività.”

Nel frattempo, Chainsaw Man prosegue con la produzione di un nuovo film basato sull’Arco Reze della serie manga originale di Tatsuki Fujimoto. La data di uscita del film non è ancora stata annunciata, ma la prima stagione dell’anime è attualmente disponibile in streaming su Crunchyroll per coloro che desiderano immergersi in questa notevole opera animata.

Quali nuovi progetti sperate di vedere da questo nuovo studio di anime?

