Tra le uscite Marvel targate Panini del 15 febbraio 2024 troviamo la conclusione di quest’ultima incarnazione della serie di Capitan America, oltre al proseguimento di Fall of X sulle pagine di Iron Man, Incredibili Avengers e dei volumi antologici X-Men: Fall of X.

Le uscite Marvel Panini del 15 febbraio 2024

Amazing Spider-Man 36

Spider-Man 254

6,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2022) #32, Amazing Spider-Man Annual (2023) #1

Una delle più terrificanti storie del Ragno inizia qui: La prima caccia di Spider-Man!

Due nemici di Spider-Man… alleati in una squadra a dir poco inquietante!

Una fuga di demoni dal Limbo provoca un bel po’ di grattacapi alla Regina dei Goblin e pure al Tessiragnatele!

Scopriamo cosa ne è stato di Hallows’ Eve dopo il suo speciale!

Miles Morales: Spider-Man 9

Miles Morales: Spider-Man 33

5,00 €

Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2023) #10/11

Arrivano Blade il cacciatore di vampiri e sua figlia Brielle!

Il ritorno dei Caccia-Maschere per affrontare una minaccia a Brooklyn!

E soprattutto, Miles decide di vedere un dottore per il suo problema con Carnage!

Nel frattempo, la nuova Gang War comincia a montare anche qui!

Venom 23

Venom 81

6,00 €

Contiene: Venom (2022) #25

Eddie Brock contro il Dottor Destino!

Un numero speciale di 56 pagine con una furiosa battaglia nel flusso del tempo!

Cosa succede quando il viaggio nel tempo porta i due avversari agli albori di Spider-Man?

Ospite speciale… Kang il Conquistatore!

L’Immortale Thor 3

Thor 293

3,00 €

Contiene: Immortal Thor (2023) #3

Thor nella trappola di Loki!

Lo scontro con Toranos ha obbligato il Tonante al sonno incantato.

Intrappolato in un mondo alieno, sarà costretto a risolvere una serie di indovinelli per poterne uscire.

La macchinazione del fratellastro avrà successo?

Fantastici Quattro 12

Fantastici Quattro 446

3,00 €

Contiene: Fantastic Four (2022) #12

E se un mondo parallelo cominciasse ad assomigliare troppo alla nostra Terra? E se i due pianeti si fondessero tra loro?

Domande che i Fantastici Quattro dovranno porsi quando si ritroveranno a combattere…

…in un mondo abitato da dinosauri con super poteri!

Inoltre, finalmente scopriamo in cosa si è laureata Susan Storm!

Capitan America 19

Capitan America 167

3,00 €

Contiene: Captain America: Finale (2023) #1

L’esplosiva conclusione della run firmata da Collin Kelly, Jackson Lanzing e Carmen Carnero!

È l’ora della verità: Steve Rogers è pronto a liberare il mondo dall’influenza del Circolo Esterno…

…ma il Gioco del Secolo giungerà davvero al termine?

E che ruolo avrà il Soldato d’Inverno in tutto questo?

Avengers 6

Avengers 168

5,00 €

Contiene: Avengers (2023) #7, Avengers Inc. (2023) #3

Gli Eroi più potenti della Terra non riescono più a riconoscere il mondo che hanno giurato di proteggere.

E che cosa è successo a Visione?

Janet e Victor si dirigono nel Valhalla su invito di Jane Foster…

Devono risolvere il caso di un uomo morto… ucciso di nuovo!

L’Incredibile Hulk 6

Hulk e i Difensori 109

3,00 €

Contiene: Incredible Hulk (2023) #6

L’attacco del Ghost Rider zombie!

Quando Hulk e Charlie giungono in una città del Texas attaccata da mostri spaventosi noti come diavoli di guerra, il Golia Verde interviene!

Ma risveglia dal suo sonno eterno uno Spirito della Vendetta non-morto!

Charlie ricorda a Bruce che non è un semplice uomo in fuga: è un Avenger, e gli eroi aiutano le persone!

L’Invincibile Iron Man 11

Iron Man 126

3,00 €

Contiene: Invincible Iron Man (2022) #11

Una storia di Fall of X!

Tony Stark ed Emma Frost sono convolati a “giuste” nozze e ora ha inizio una vorticosa luna di miele…

…nonché la gestione del nuovo Club Infernale! Ma cosa stanno davvero architettando?

Testi di Gerry Duggan e disegni dell’italiano Andrea Di Vito!

Gli Incredibili Avengers 3

Marvel Miniserie 273

3,00 €

Contiene: Uncanny Avengers (2023) #3

A chi contesta la sua leadership, Capitan America risponde nel modo più serio e intelligente.

Il suo asso nella manica è un testimone umano del massacro avvenuto al Gala Infernale.

Peccato che non si tratti di un teste particolarmente attendibile!

Nel frattempo, Capitan Krakoa pianifica un’azione devastante…

X-Men: Fall of X 3

17,00 €

Contiene: Realm of X (2023) #2, Uncanny Spider-Man (2023) #2, Alpha Flight (2023) #3, Astonishing Iceman (2023) #3, Children of the Vault (2023) #3, Jean Grey (2023) #3

L’Uomo Ghiaccio contro tutti (ma con un nuovo alleato), mentre Alpha Flight scopre chi è Nemesis!

L’incredibile Spider-Man incontra sua madre e un gran numero di nuovi avversari!

Alfiere e Cable affrontano i Figli della Cripta e Jean Grey ricostruisce la storia!

Terzo appuntamento con il compendio della saga mutante dell’inverno!

Marvel Integrale: Thor di Jason Aaron 20

4,90 €

Contiene: Thor (2018) #1/4

Il Figlio di Odino è di nuovo degno: bentornato Thor!

Il Tonante è a caccia dei manufatti Asgardiani sparsi sulla Terra…

…ma riuscirà a fermare l’inarrestabile Fenomeno?

Con gli incredibili disegni pittorici di Mike Del Mundo!

Red Goblin 2

Natura/Cultura

14,00 €

Contiene: Red Goblin (2022) #6/10

Direttamente dalle pagine di Carnage regna, l’erede di Norman Osborn!

Ma i problemi di Normie e del simbionte Rascal sono solo all’inizio!

Quanto pensate possa essere preparato questo giovane eroe alla furia di Crossbones?

Ospite speciale: Dylan Brock, alias Venom!

Silk: Viale degli Incubi

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Silk (2023) #1/5

Torna la detective privata! La fuorilegge del Far West! La piratessa!

Sì, questo e molto altro attende l’alter ego di Cindy Moon in questa saga inedita!

Un’avventura sconvolgente, con Silk che affronta vecchi nemici e pericoli mai visti!

Per fortuna, ha degli amici all’esterno che possono aiutarla, tra cui… Wong!

Avengers 11

Gli Eroi più Potenti della Storia

Marvel Collection

19,00 €

Contiene: Avengers (2018) #57/62

Gli Avengers sono intrappolati nel flusso temporale!

Per fermare il piano di Mefisto, gli Eroi più potenti della Terra hanno solo una speranza…

…chiedere aiuto ai paladini di diverse ere le cui avventure non sono mai state narrate, almeno fino ad ora!

Se non riusciranno a sconfiggere il loro demoniaco avversario, gli Avengers rischiano di rimanere bloccati per sempre nel passato.

Savage Avengers 5

La Profanazione di Ogni Cosa

Marvel Collection

19,00 €

Contiene: Savage Avengers (2019) #23/28

Il perfido Kulan Gath è pronto per la resa dei conti finale dopo essersi nutrito per un anno del potere di Shuma Gorath!

A guidare l’offensiva contro il malefico stregone sono ovviamente Conan il Barbaro e Doctor Strange!

E se un vecchio nemico desse una mano inattesa ai Savage Avengers?

Una battaglia campale decisiva per le sorti del mondo in puro stile Marvel, con la partecipazione straordinaria di tantissimi eroi!

Capitan America: L’Esercito Fantasma

22,00 €

Contiene: Captain America: The Ghost Army

Ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, un frammento prezioso del passato di Capitan America!

Stavolta il Discobolo, assieme a Bucky, dovrà affrontare una minaccia molto diversa da quella a cui sono abituati!

Chi manovra gli inquietanti soldati fantasma?

E… cosa succede se spari a uno spettro?!

La Morte di Capitan Marvel

Marvel Must Have

15,00 €

Contiene: Marvel Super-Heroes (1967) #12/13, Captain Marvel (1968) #1, #34, Marvel Spotlight (1979) #1/2, Marvel Graphic Novel (1982) #1

Come protettore dell’universo e difensore della Terra, Capitan Marvel ha affrontato nemici di ogni sorta. Soltanto uno di essi, però, è stato in grado di sconfiggerlo: la malattia.

E ora che il momento fatale è giunto, tanto lui quanto i suoi amici dovranno trovare la forza di accettare un destino inevitabile.

Le primissime avventure di Mar-Vell, il combattimento con Nitro che ha segnato per lui l’inizio della fine e la romantica storia d’amore con Elysius.

L’arrivo, l’ascesa e la tragica caduta di un personaggio Marvel indimenticabile e adorato dai fan.

Punisher: Zona di Guerra

Marvel Must Have

15,00 €

Contiene: Punisher War Zone (1992) #1/6

Punisher più spietato di sempre!

Frank Castle ha deciso di risolvere il problema della famiglia mafiosa dei Carbone infiltrandosi nei loro ranghi ed eliminandoli dal primo all’ultimo.

Ma quanto riuscirà a resistere, fianco a fianco con la peggiore feccia criminale, prima di farsi scoprire?

Uno dei classici più amati del vigilante Marvel per eccellenza, firmato da due autori al massimo della forma. Una storia imperdibile all’insegna della violenza e di un ritmo narrativo serrato.

Io Sono Punisher

25,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #129, Amazing Spider-Man Annual (1964) #15, Punisher (1985) #1, Punisher War Journal (1988) #1, Punisher War Zone (1992) #1, Punisher Kills the Marvel Universe (1995) #1, Punisher (2000) #1, Punisher (2011) #1, Punisher (2016) #13, Punisher (2022) #1

Un volume perfetto per recuperare le migliori storie di Punisher!

Dalla sua prima apparizione sulle pagine di Amazing Spider-Man alla sua più recente incarnazione: cinquant’anni di vita editoriale riassunti in un’unica soluzione!

320 pagine di fumetti, articoli e approfondimenti perfetti per i nuovi lettori!

Un volume realizzato da autori del calibro di Garth Ennis, John Romita Jr., Jim Lee e Jason Aaron!

Spidey & i Suoi Fantastici Amici 17

5,90 €

Contiene: Il monster truck a retrocarica di Spidey