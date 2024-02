Tra le uscite targate Panini Comics del 15 febbraio 2024 troviamo i nuovi numeri delle serie regolari di Star Wars e Teenage Mutant Ninja Turtles, oltre a un nuovo volume Epic di Star Wars, il quinto volume di Re Spawn e una nuova storia di Cyberpunk 2077.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 15 febbraio 2024.

Le uscite Panini Comics del 15 febbraio 2024

Star Wars 36

Star Wars 104

5,00 €

Contiene: Star Wars (2020) #36, Darth Vader (2020) #36

La scoperta che l’Impero sta costruendo una seconda Morte Nera ha gettato i ribelli nella disperazione, ma Leia Organa ha in mente una missione impossibile per ricordare alla galassia che c’è ancora speranza. E con i poteri della Forza tuttora fuori dal suo controllo, Darth Vader diventa un bersaglio per chi sta cercando di eliminarlo!

Teenage Mutant Ninja Turtles 64

13,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles: Jennika II (2020) #4/6, Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #118

La richiesta di aiuto da parte di una madre mutante porterà Jennika ad affrontare le conseguenze di uno dei momenti più oscuri del suo passato al servizio di Shredder. Quest’ultimo, ritornato in vita, già da qualche tempo sta osservando (e aiutando) nell’ombra le Tartarughe Ninja, mentre April O’Neil fa una scoperta che potrebbe costarle la vita.

Re Spawn 4

La Fondazione Exodus

21,00 €

Contiene: King Spawn (2021) #19/25

New York è diventata una destinazione privilegiata per alcuni personaggi sgradevoli. Spawn pensa che sia giunto il momento di porre fine a tutto questo. Stavolta, però, rischia di non essere il cacciatore, ma… la preda! Inoltre, l’atteso ritorno di Sam & Twitch e, su gentile concessione della terrificante Fondazione Exodus, di un’altra persona proveniente dal passato di Al Simmons. E non è il Clown!

Gli altri Figli di Tattoine

Star Wars Epic 19

41,00 €

Contiene: Star Wars: Empire (2002) #8/9, #12, #15/18, #23, #36/40, Star Wars: X Wing Rogue Squadron #½, Star Wars: Rebellion (2006) #0/5

Nella guerra contro l’Impero, Luke Skywalker non fu l’unico eroe proveniente da Tatooine! Se la sua storia ci è già nota, che dire dei viaggi degli amici d’infanzia Biggs Darklighter e Janek “Tank” Sunber? Due percorsi molto diversi li hanno portati a essere eroi a pieno titolo: uno dalla parte della Ribellione, l’altro da quella dell’Impero…

Cyberpunk 2077: Sogni della Grande Città

14,00 €

Contiene: Cyberpunk 2077: Big City Dreams

Due giovani Scavenger vagano per le strade di Night City, rubando Cyberware e dandosi alla bella vita e alle Braindance. Una aspira a diventare la più famigerata gangster della città, mentre l’altro sogna qualcosa di più: amore, speranza e una vita semplice. E in un posto come Night City c’è una sola garanzia per arrivare dove vuoi: fuggire, combattere, cambiare o morire.