Tra le uscite Planet Manga del 15 febbraio 2024 troviamo due serie adattate con successo in anime su Netflix: Romantic Killer (disponibile anche in cofanetto) e Uncle From Another World.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 15 febbraio 2024.

Le uscite Planet Manga del 15 febbraio 2024

Soul Eater Ultimate Deluxe Edition 9

13,00 €

LE BATTAGLIE PER LE “SERRATURE” DI ARACHNOPHOBIA

Per poter accedere alla sala dove si trova la strega Arachne è necessario distruggere otto strumenti magici “serratura” in corrispondenza di altrettante torri del castello. Infuria lo scontro tra Kid e Mosquito!

Wind Breaker 6

7,00 €

IN GIOCO C’È QUALCOSA DI PIÙ DI UNA SEMPLICE SCAZZOTTATA

I Keel, delinquenti senza scrupoli, hanno preso di mira Anzai, un compagno di Haruka. Il capoclasse non perde un secondo e scende subito in campo per difendere l’amico con tutte le matricole del Fuurin. Chi l’avrà vinta?

Hikaru No Go: Ultimate Deluxe Edition 4

15,00 €

CHI SARÀ QUESTO NUOVO MISTERIOSO CAMPIONE?

Da quando Hikaru ha deciso di non affidarsi più a lui, Sai soffre per non poter più giocare. La tecnologia gli viene però in aiuto. L’antico spirito colleziona online un’impressionante serie di vittorie creando non poco scompiglio nella comunità goistica…

Show-Ha Shoten! 3

7,00 €

TERZO APPUNTAMENTO CON IL MANGA CHE SVELA LE REGOLE DELLA RISATA

Dura la vita dell’aspirante comico! Già far ridere la gente non è uno scherzo; in più, per vincere le selezioni di uno dei più importanti concorsi del settore, Azemichi e Taiyo devono riuscire a divertire il pubblico più di tutte le altre coppie di comici…

Bakuman! 4

7,50 €

STA SUCCEDENDO DAVVERO!

Mashiro e Takagi hanno ottenuto una serializzazione e pubblicano a puntate su Jump! Fra sondaggi di gradimento presso i lettori, riunioni con l’editor e il lavoro con gli assistenti, il sogno sta diventando realtà. Ma attenzione, perché c’è sempre un prezzo da pagare…

Kaina of the Great Snow Sea 2

7,00 €

TESTI DI TSUTOMU NIHEI (BLAME!, KNIGHTS OF SIDONIA, APOSIMZ) PER I DISEGNI DI ITOE TAKEMOTO

Ririha non ha trovato la soluzione che stava cercando, ma deve comunque lasciare il mondo della membrana celeste per far ritorno al suo regno. Kaina decide di seguirla, ben sapendo che sarà un viaggio pericoloso e che non rivedrà la propria casa in cima all’albero orbitale.

The Dangerous Convenience Store 3

15,00 €

ACCETTARE L’OFFERTA O PRENDERE TEMPO?

Dopo la dichiarazione di Gunwoo, Euijoon è indeciso sul da farsi. Ormai desidera scoprire chi è davvero il nerboruto vicino che evita in qualsiasi modo di sbottonarsi. La misteriosa comparsa dell’affascinante Chaehyeon, però, cambierà ogni cosa…

Romantic Killer

Cofanetto Completo

51,60 €

Contiene: Romantic Killer 1/4

UNA DELIZIOSA ANTICOMMEDIA DA LEGGERE TUTTA D’UN FIATO

Anzu Hoshino non ha alcuna intenzione di innamorarsi, ma viene magicamente costretta a vivere continue situazioni da batticuore. Riuscirà a resistere? Attenzione: serie ad alto contenuto di figaccioni!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Romantic Killer 1

12,90 €

CHI SE NE IMPORTA DELL’AMORE?!

Le priorità di Anzu sono i videogiochi, il cioccolato e l’amato gatto. Ma se all’improvviso qualcuno la obbligasse a vivere una vita da shojo manga circondata da… ragazzi bellissimi? Esilarante, deliziosa, effervescente: l’anticommedia che ha ispirato la famosa serie su Netflix!

Romantic Killer 2

12,90 €

COSTRETTA A INNAMORARSI

Se foste la protagonista di uno shojo manga, scegliereste la tipologia “figaccione sportivo dall’animo innocente” o quella “figaccione cool dal temperamento gelido”? Anzu non ha dubbi: preferisce il suo gatto! Ma una strana creatura magica non è dello stesso avviso…

Romantic Killer 3

12,90 €

IMPERMEABILE A QUALSIASI AVANCE

La creatura che perseguita Anzu e che intende farla innamorare, Riri, ha schierato in campo un nuovo figaccione per farla cedere: Hijiri, della tipologia “grazioso con un carattere da finto duro”… Ma c’è o non c’è qualcuno che riuscirà a conquistare il cuore di quella ragazza?!

Romantic Killer 4

12,90 €

UN GRAN FINALE… E UN GROSSO COLPO DI SCENA!

Riri le sta provando tutte, ma Anzu continua a professarsi con orgoglio antieroina romantica e a respingere ogni situazione da batticuore. Come si chiuderà questa spassosissima commedia alternativa in cui videogame, gatti e cioccolato sono più importanti dell’amore?

Uncle From Another World 1

7,00 €

DI RITORNO DA UN ALTRO MONDO

Dopo diciassette anni di coma, lo zio di Takafumi è tornato fra noi. Dov’è stato in quel lungo lasso di tempo? Domanda lecita, visto che il caro, strampalato zio si è risvegliato dotato di superpoteri… Ma che cosa sta succedendo?!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Ennead 2

15,00 €

I MITI EGIZI PRENDONO VITA IN UN INCREDIBILE BOYS’ LOVE

Gli dei sono pronti ad appoggiare Horus pur di deporre il tirannico Seth. Tuttavia, il dio del deserto appare comunque imbattibile e la sua forza soverchiante. Che Horus non sia ancora pronto a svolgere la missione a cui è destinato? Oppure dietro si cela qualche altro mistero?

Kingdom Hearts Silver 358/2 Days 3

Kingdom Hearts 19

9,00 €

NUOVO APPUNTAMENTO CON IL DISNEY MANGA DI SHIRO AMANO

Xion ha perso i sensi e nulla sembra riuscire a risvegliarla dal sonno che la tiene prigioniera. Mentre sogni misteriosi giungono a rivelarle un passato che non è certa di avere vissuto, Roxas dovrà lavorare per due, stando attento… a non farsi tagliare la testa!

Kilala Princess 3

8,00 €

QUANTO È DOLOROSO ESSERE INNAMORATE DI UN RAGAZZO CON CUI NON SI POTRÀ MAI STARE INSIEME?

Kilala, dopo aver viaggiato nei mondi di Biancaneve e Ariel, ha scoperto che anche un sogno impossibile può avverarsi se ci si crede con tutte le proprie forze. Così decide che non rinuncerà ai suoi sentimenti per Rei…