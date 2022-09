Pronti per Romantic Killer?

Romantic Killer è il prossimo anime di casa Netflix e oggi abbiamo anche un nuovo trailer insieme alla conferma della data di uscita tramite un divertente poster ufficiale.

Romantic Killer è un anime tratto dal manga di Wataru Momose serializzato jump+ di Shueisha a partire dal 2020; per due anni è stato comunque un titolo di punta della piattaforma in digitale dedicata ai manga di Jump.

Il successo è stato riscontrato da subito in Giappone e Netflix ora vuole proporre la serie al pubblico occidentale nella sua versione anime, che debutterà il 27 ottobre insieme a tante altre serie di successo come Chainsaw Man ad esempio.

Al momento che scriviamo sono state aggiunte anche altre voci al cast tra cui Yuichiro Umehara nel ruolo di Tsukasa Kazuki, Gakuto Kajiwara nel ruolo di Junta Hayami, Natsuki Hanae nel ruolo di Hijiri Koganei, Kenjiro Tsuda nel ruolo di Tsuchiya, Manaka Iwami nel ruolo di Saki e Hiro Shimono nel ruolo di Manato.

Come accennato per presentare questo nuovo prodotto, Netflix ha condiviso un poster ufficiale di Romantic Killer con la data di uscita ufficiale, insieme a un nuovo trailer che trascina il lettore nel mondo disegnato per la protagonista della serie.

Questo progetto farà parte del nuovo palinsesto Netflix che comprenderà anche numerosi live-action ma intanto godiamoci queste nuove pubblicazioni per quanto riguarda Romantic Killer che ha detta della trama sembra rivelarsi davvero interessante.

Romantic Killer: il nuovo anime Netflix ha un trailer ufficiale!

In calce vi presentiamo quindi il nuovo trailer, insieme a un bellissimo poster che anticipa i due protagonisti principali, oltre che confermare la data di uscita ufficiale per il mese di ottobre. Riportiamo tutto tramite CB, Youtube Netflix e il Twitter di Netflix anime:

and a fresh piece of key art! Romantic Killer hits Netflix October 27! pic.twitter.com/4ltU6OxIP4 — Netflix Anime (@NetflixAnime) September 20, 2022

Come accennato l’anime esce il 27 ottobre su Netflix e tra i protagonisti contiamo Rie Takahashi nel ruolo della protagonista, Anzu Hoshino, e Mikako Komatsu nel ruolo di Riri. Kazuya Ichikawa dirigerà la serie per Domerica, Sayuri Ooba scriverà la sceneggiatura della serie insieme a Hiroko Fukuda, Arisa Matsuura disegnerà i personaggi e Ryo Kawasaki e Tomoyuki Kono comporranno le musiche.

La sigla di apertura si intitola “ROMA KIRA”, eseguita da YURiKA, mentre la sigla finale si intitola “Romantic Love – Renai Shimasen ka?”, eseguita da Mikako Komatsu.

