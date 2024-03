Il regista di Spider-Man: Across the Spider-Verse spiega le influenze di Dragon Ball

La morte di Akira Toriyama ha dimostrato quanto fosse diffusa l’influenza del creatore di Dragon Ball, non solo tra i fan, ma anche tra innumerevoli creatori nel mondo dell’intrattenimento. Artisti del manga come Eiichiro Oda di One Piece, Masashi Kishimoto di Naruto e Tite Kubo di Bleach hanno tutti condiviso tributi commoventi a Toriyama, ma anche il mondo di Hollywood è stato profondamente colpito. In una nuova intervista, il regista di Spider-Man: Across The Spider-Verse, Joaquim Dos Santos, ha dettagliato il suo apprezzamento per Toriyama e come l’artista di manga abbia influenzato la sua vita.

Dos Santos ha avuto una grande influenza su alcune importanti proprietà animate recenti. Uno dei primi lavori direttoriali del creatore è stato nient’altro che l’originale Avatar: The Last Airbender, in cui Joaquim ha contribuito a dare una svolta di azione alla vita di Aang e della sua banda. Oltre alla serie animata amata dai fan, Dos Santos ha dimostrato le sue abilità di regista in opere come Justice League Unlimited, The Legend of Korra, GI Joe: Resolute e Voltron: Legendary Defender. Destinato a dirigere il terzo capitolo della serie Spider-Verse, Spider-Man: Beyond The Spider-Verse, Dos Santos continua ad avere una grande influenza nel mondo dell’animazione.

In una nuova intervista con il media Polygon, Dos Santos ha raccontato il suo ritorno nel mondo di Dragon Ball insieme al figlio: “Non si può negare che Akira Toriyama abbia avuto un’enorme influenza sul medium in generale. Sto guardando Dragon Ball Z con mio figlio. Ha 8 anni, quindi è appena diventato un devoto di DBZ. Sto guardando tutti i classici con lui e questo è davvero speciale. Il fatto che stia entrando in questo mondo da solo ora e stia iniziando a capire senza che io lo spinga. Voglio assicurarmi di non influenzarlo troppo. Ha trovato il suo anime preferito da solo ed è stato davvero speciale.”

Mentre la storia di Miles Morales e del Spider-Verse continuerà nel prossimo terzo film, il blockbuster animato è stato temporaneamente rinviato a data da destinarsi. Non è stata comunicata alcuna data di uscita, ma ciò non ferma i fan nel contare i giorni fino all’arrivo di Beyond The Spider-Verse al cinema.

Fonte Comic Book