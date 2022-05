La Marvel rilancia Alien con un nuovo numero uno

Due anni dopo essersi assicurata i diritti della sempre popolare serie horror di fantascienza Alien (che si espanderà in streaming prossimamente) la Marvel Comics ha annunciato una nuova serie di Alien che debutterà ad agosto. Scritto da Phillip Kennedy Johnson, lo stesso autore della serie precedente che si concluderà con il numero 12 a giugno, Alien #1 avrà i disegni di Julius Ohta e si presenta come “un ascensore veloce per l’inferno”, che suona come un incubo nuovo di zecca.

Alien #1 darà il via a una nuova saga che servirà come punto di ingresso perfetto nel leggendario franchise horror/fantascienza per i nuovi arrivati ​​e come una lettura obbligata per i fan di lunga data. Ricco di rivelazioni elettrizzanti e nuove intuizioni sui miti di Alien, questo nuovo capitolo promette di esplorare ulteriormente i temi presentati da Johnson nella prima stagione del titolo mentre un nuovo cast di personaggi deve andare in profondità nel territorio degli xenomorfi per avere la possibilità di combattere l’estinzione umana .

Una piccola colonia di sintetici si è stabilita in segreto su una luna arretrata. Quando una compagnia di soldati dei Sistemi Uniti chiede aiuto per recuperare la biotecnologia su un pianeta ostile che potrebbe essere la chiave per salvare l’umanità, i sintetici devono decidere se la prospettiva della pace tra uomo e macchina vale il rischio del tradimento.

Johnson ha così dichiarato al sito Marvel:

“Scrivere la prima stagione di Alien per la Marvel è stato il sogno di un fan dell’horror che si è avverato. Abbiamo avuto modo di raccontare esattamente la storia che volevamo raccontare, dando vita a nuove orribili specie di Xenomorfi mentre esploravamo anche i temi della sfiducia familiare e aziendale che sono una parte così cruciale dei film. E per quanto abbia amato la nostra prima stagione, la stiamo superando in ogni modo nella seconda. La serie dà il via a un capitolo chiamato ALIEN: ICARUS, che intensifica l’azione in un modo simile a come ha fatto Aliens di James Cameron nel 1986, dopo il film originale. In ALIEN: ICARUS, i lettori incontreranno il leggendario Synthetic Special Operations Team, guidato da uno dei miei personaggi Alien preferiti finora: un sintetico inarrestabile di nome Freyja. Quando il disastro colpisce un pianeta cruciale della United Systems, l’intera popolazione umana del sistema si affida allo Steel Team per trovare l’avamposto di ricerca e sviluppo Weyland-Yutani, a lungo deserto, su Tobler-9, uno degli ambienti più ostili dell’universo conosciuto. Lo Steel Team è la squadra d’assalto più tosta nella storia militare e non hanno mai incontrato una forma di vita organica che offrisse loro la minima minaccia… ma non sanno cosa li aspetta su Tobler-9. Julius Ohta sta superando tutte le aspettative come artista della serie. Ogni sfondo, ogni espressione facciale ed emozione e, naturalmente, tutta l’inquietudine ambientale e l’orrore completo del corpo è reso amorevolmente da Julius, che in questo momento è al top assoluto del suo gioco. Non posso dire abbastanza cose fantastiche su di lui. I fan saranno davvero viziati. Restate sintonizzati per uno dei migliori e più bei fumetti di ALIEN mai realizzati.”

Da parte sua, Julius Ohta racconta: