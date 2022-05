Suicide Squad Dark vs Superboy nella finale del DC Round Robin

La DC ha comunicato le due potenziali miniserie che si sono guadagnate l’accesso alla finale del DC Round Robin 2022, ovvero Suicide Squad Dark e Superboy: The Man of Tomorrow.

I fan possono esprimere il loro voto su quale titolo vogliono vedere trasformato in una serie limitata entro la fine dell’anno sulla pagina della community di DC Universe Infinite. Le anteprime delle prime dieci pagine del primo numero per ogni concorrente sono disponibili anche con un abbonamento DC Universe Infinite.

It’s time. The FINAL ROUND of #DCRoundRobin2022 begins NOW! Join the DC Community to cast your vote and read previews of each story: https://t.co/ToeizyIJY9 #DCUniverseInfinite pic.twitter.com/g9hUaUKHVW — DC (@DCComics) May 10, 2022

In semifinale, Suicide Squad: Dark di Zac Thompson e Garry Brown ha sconfitto Constantine & The Demon: Vacation from Hell di Frank Allen e Nik Virella, mentre Superboy: The Man of Tomorrow di Kenny Porter e Jahnoy Lindsay ha sconfitto Green Lantern: The Light at the End of Forever di Si Spurrier e Marco Santucci.

Il concorso è iniziato con un totale di 16 titoli, con i fan che hanno avuto il potere di votare quello che vogliono vedere pubblicato come serie digitale su DC Universe Infinite a settembre prima di diventare disponibile in stampa e su ComiXology a ottobre.

La sinossi della trama di Suicide Squad Dark recita: “Una squadra di disadattati e mostri occulti, assemblata da Amanda Waller e guidata da Vampire Batman, è costretta a una missione suicida sconvolgente per assassinare la Lega delle Ombre della Terra-13“.

La sinossi di Superboy: The Man of Tomorrow recita: “Deciso a trovare il suo posto in uno strano universo, Conner Kent/Superboy lascia la Terra alle spalle. Ma il suo viaggio alla scoperta di sé lo porta faccia a faccia con un gruppo di combattenti per la libertà che sfidano non solo tutto ciò che Conner rappresenta, ma cosa significa portare lo stemma di Superman“.