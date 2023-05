Ecco Trinity, la figlia di Wonder Woman

Sul prossimo Wonder Woman #800 la DC introdurrà la figlia di Diana Prince, Trinity.

Come rivelato in un’intervista su IGN, Trinity farà il suo debutto ufficiale in una storia scritta da Tom King e illustrata da Daniel Sampere in Wonder Woman #800, in uscita il 20 giugno 2023.

Dopo il suo debutto in Wonder Woman #800, Trinity avrà un ruolo nella prossima serie solista di Diana “Dawn of DC“, che verrà lanciata nel settembre 2023 da King e Sampere. La storia in cui debutterà sarà ambientata circa 20 anni nel futuro, ma sarà solo nella serie regolare che vedremo come si arriverà a quel futuro.

Trinity debuts in Wonder Woman #800, in a story set about 20 years in the future. The story of how we get to that future will be told starting in Wonder Woman #1. pic.twitter.com/cOjX7MqcYW — Tom King (@TomKingTK) May 12, 2023

King attribuisce a Mitch Gerads il merito di aver gettato le basi per la creazione di Trinity. “Mitch ha avuto una grande idea di fare una sorta di storia breve come seguito della nostra serie di Mister Miracle, in cui Jon e Damian avrebbero fatto da babysitter al figlio di Scott e Barda, Jack. Questo mi ha fatto pensare al figlio di Batman e al figlio di Superman come fratelli maggiori che fanno da babysitter e che in realtà la persona di cui dovrebbero occuparsi è la loro sorellina, la figlia di Wonder Woman, Trinity. Ho tre figli, due dei quali hanno un’età simile e uno più giovane di 5 anni, quindi conosco bene questa dinamica e il suo potenziale comico e drammatico. Super figli… e figlia. Era il genere di cose che avrei voluto leggere con loro a qualsiasi età. Quindi, dopo aver avuto questa idea, non riuscivo più a togliermela dalla testa”.

Meet Lizzie, daughter of Diana; Trinity, daughter of Wonder Woman. pic.twitter.com/M5G5eaYylJ — Tom King (@TomKingTK) May 12, 2023

King ha inoltre spiegato che Jon Kent/Superman e Damian Wayne/Robin hanno fornito “un modello per l’impatto che volevamo per Trinity”. Ha continuato: “Qualcuno che potesse rispecchiare la grandezza di Wonder Woman e che mostrasse comunque un passo successivo possibile per gli ideali incarnati da quell’eroe di grande impatto e davvero unico. E forse, più importante di tutto questo, è che Jon e Damian sono fantastici insieme: Pete Tomasi e Patrick Gleason ci hanno regalato un oro infinito con Super Sons. Per Trinity, volevamo qualcuno che potesse giocare nella stessa sandbox, che potesse aggiungere a quella chimica”.

Sampere ha aggiunto: “Ho amato il design di Yara (Wonder Girl) e la sua piastra pettorale e volevo fare qualcosa di simile al design di Joëlle Jones nel nostro, come se si trattasse di un pezzo comune che le giovani amazzoni usano spesso. Per quanto riguarda i colori, mi piaceva l’idea di usare il blu come colore dominante rispetto al rosso per creare l’opposto di sua madre e dare a Trinity la sua personalità anche sotto questo aspetto. Trinity sarà un personaggio incredibile e sono molto onorato di aver creato il suo look. Spero che ai fan piaccia!”.