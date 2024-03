One-Punch Man: annunciato un ritardo inaspettato del manga

Il manga di One-Punch Man si trova nelle fasi più importanti del suo nuovo arco narrativo, ma pare che inaspettatamente ci sia un annuncio che rivela un sorprendente ritardo. La versione illustrata di Yusuke Murata del manga scritto da ONE si trova nell’arco del Villaggio Ninja. Flashy Flash e Speed-o-Sound Sonic hanno sorprendentemente collaborato tra loro per affrontare gli assassini del villaggio in cui sono cresciuti. Mentre questa battaglia continua a evolversi e a svilupparsi, sembra che l’attesa per il prossimo capitolo sarà più lunga del previsto.

Il capitolo precedente di One-Punch Man si è concluso con un grande ritorno di Blast nella serie. Quest’ultimo ha contribuito a porre fine ai combattimenti con cui Flash e Sonic avevano lottato, e il capitolo 248 del manga sarebbe dovuto uscire oggi in Giappone. Tuttavia i lettori hanno ricevuto un messaggio da ONE e Murata, attraverso il quale hanno annunciato che il prossimo capitolo uscirà in ritardo in quanto sono impegnati nel rifacimento dei capitoli di Ninja Village Arc.

Anche se non hanno rivelato ulteriori informazioni su che tipo di rielaborazione saranno incentrati i capitoli dell’arco narrativo in corso, questo tipo di rifacimento non è una novità. Infatti questa procedura si è verificata dopo la fine del combattimento contro Garou poiché quando si stava preparando per la fine, Murata e ONE avevano deciso di tornare indietro e cambiare il percorso del combattimento. Questo per fare in modo di concludere lo scontro con più azione. Potrebbe essere lo stesso caso per l’arco narrativo in corso, ma sarà possibile dirlo quando la serie ritornerà con un nuovo capitolo.

One-Punch Man è tornato a far parlare di sé recentemente con il primo trailer della terza stagione dell’adattamento anime. Questo ha rivelato che la terza stagione di One-Punch Man è ufficialmente in lavorazione e sarà prodotto da J.C. Staff, lo stesso studio che ha lavorato alla seconda stagione e adatterà gran parte della saga di Garou.

Fonte – Comicbook