One-Punch Man: primo trailer ufficiale della terza stagione animata!

Dopo tanto tempo dall’annuncio della terza stagione dell’anime di One-Punch Man, finalmente ci sono novità importanti e ufficiali. Infatti è stato rilasciato il primo trailer ufficiale che va rivelato anche lo studio di animazione che si occuperà della produzione della terza stagione.

Il primo trailer della terza stagione di One-Punch rivela infatti che lo studio J.C. Staff tornerà a lavorare sulle vicende di Saitama dopo la seconda stagione. Il trailer, visibile in cima al presente articolo, anticipa la nuova epica battaglia in arrivo per Saitama.

L’annuncio della terza stagione di One-Punch Man è stata annunciata qualche anno fa, ma da allora le informazioni sul progetto erano inesistenti. Ora non è più così poiché J.C. Staff ha pubblicato il primo trailer. Questo mette Garou al centro della scena con il villain pronto a mettere alla prova la sua forza mostruosa. Quindi l’unico a poterlo affrontare e fermare è Saitama.

Come già riportato, lo studio di animazione sarà lo stesso che ha lavorato alla seconda stagione dell’anime e questo sta già suscitando dibattito. Tutti gli appassionati della serie ricorderanno che l’anime del manga scritto da ONE e disegnato da Murata ha avuto un grosso successo con la prima stagione. Madhouse ha gestito l’anime con un team di animatori di prim’ordine, ma dopo una lunga pausa, One-Punch Man è tornato sotto una nuova supervisione.

E infatti lo staff di J.C. si è fatto avanti per supervisionare l’anime e la seconda stagione ha ricevuto recensioni non molto felici a casa di un’animazione non convincente. Ora, tutti gli occhi sono puntati sulla terza stagione per vedere come andrà.

Questa notizia arriva anche con una nuova sinossi per la terza stagione di One-Punch Man che riportiamo di seguito:

“Dopo tre anni di “addestramento speciale”, è diventato così forte da essere praticamente invincibile. In effetti, è troppo forte. Anche i suoi avversari più potenti vengono eliminati con un solo pugno. Accanto a Genos, il suo fedele discepolo, Saitama svolge i suoi doveri da eroe ufficiale come membro della Hero Association.

Un giorno, dei mostri che affermavano di appartenere alla Monster Association appaiono all’improvviso, prendendo in ostaggio un figlio del dirigente della Hero Association. Gli eroi di classe S si riuniscono e pianificano un’incursione nel nascondiglio dell’Associazione dei Mostri per salvare l’ostaggio. Nel frattempo, Garou, un “mostro umano” catturato dall’Associazione dei Mostri durante una battaglia con gli eroi, si risveglia nel nascondiglio dell’Associazione dei Mostri“.

Fonte – Comicbook